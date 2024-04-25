紐約大都會博物館推多元視角 探索與台灣合作機會

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約大都會藝術博物館疫後復甦，致力展現多元視角，今年除將展出委託台灣藝術家董陽孜創作的書法作品，也在投資翻新展廳之餘，探索與台灣藝文機構分享館藏的機會。

大都會藝術博物館（The Met）館長兼執行長霍萊因（Max Hollein）今天與國際媒體簡報，回應中央社提問時說：「我們一方面反映台灣當代藝術風貌，也在探索跟台北藝文機構分享我們館藏的機會。未來幾個月，你們將得知更多訊息。」

董陽孜是大都會博物館年度當代藝術委託創作3名藝術家之一，預定為主館大廳創作2幅大型漢字書法作品，今年11月亮相。另2件委託創作分別是屋頂花園、正面外牆的雕塑，出自科索沃藝術家哈利來（Petrit Halilaj）、韓國藝術家李昢（Lee Bul）之手。

前總統馬英九長女馬唯中2年前出任大都會博物館當代藝術部亞洲藝術副策展人，是促成董陽孜受館方委託創作、在醒目地點展出新作的關鍵人物之一。

大都會博物館與台灣的淵源不止於此。國立故宮博物院珍貴文物鮮少在海外展出，1996年以「中華瑰寶」為名赴美巡展，紐約大都會博物館是展出地點之一。李明維、黃海欣等台灣藝術家近年也與大都會博物館合作，展現台灣當代藝術豐沛創作能量。

緊鄰曼哈頓中央公園的大都會博物館成立154年，館藏超過150萬件文物，是全美最大、也是全球參觀人數第4多的藝術博物館，僅次於巴黎羅浮宮、梵蒂岡博物館、倫敦大英博物館。

生於奧地利的霍萊因擔任館長6年，去年起兼任執行長，成為大都會博物館唯一舵手，肩負讓這座重要藝文機構走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影的重任。

大都會博物館曾在2010年代陷入財務危機，2020年又因疫情被迫閉館半年，受重大打擊。霍萊因簡報時說，去年580萬人次參觀，接近疫情爆發前水準；與疫情前相比，訪客年齡層降低、組成更多元，但占約2成的國際訪客略微衰退，這部分有賴紐約觀光復甦，仍有成長空間。

霍萊因強調大都會並非國家博物館，不呈現特定國家歷史，而是透過多重策展連結群眾，反映各個社群的愛好與價值。

霍萊因說：「近10年，博物館界有了改變。以前藝文機構像是講座教授，告訴訪客該看什麼、如何欣賞；現在比較像召集人，把訪客帶進一個環境，讓文物、文化自然而然引起共鳴。」

這種概念反映在大都會博物館近期展覽上。2月亮相的「哈林文藝復興與跨大西洋現代主義」（The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism）呈現約160件作品，聚焦非裔藝術家，除展現館方致力視角多元化，也有助爭取紐約非裔族群目光。

大都會博物館員工逾2000人，年度營運開支3.2億美元（約新台幣104.5億元）。一半由基金（endowment）與門票、紀念品販售等收入支應，另一半需要自籌，每年5月必成時尚焦點的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）是重要資金來源。

由於腹地受限，大都會博物館難以拓展版圖。為求長遠發展，霍萊因選擇內部改造，積極推動15年內投入逾20億美元的展廳翻新計畫。

歐洲繪畫展廳天窗修繕已完工，有助減少碳足跡。陳列非洲、大洋洲及美洲文物的洛克斐勒翼樓（Michael C. Rockefeller Wing）預定明年春季改造完成，緊接著是古代近東與賽普勒斯藝術展廳，耗資5億美元翻修、以華人富商唐騮千及妻子唐徐心眉命名的現代暨當代藝術翼樓預計2029年見客。

霍萊因表示：「我敢說，沒有其他類似規模的博物館投資這麼多錢持續重新想像，重組館藏文物在展廳的呈現樣態。」（編輯：郭中翰）1130425