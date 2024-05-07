蘆洲南北側通檢案 三重果菜市場遷入引起爭議

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北7日電）蘆洲南北側專案通盤檢討案引爆民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。關鍵在三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲，而三蘆地區多位民代也持反對立場。

三重果菜批發市場是北部主要批發市場，新北市政府提報三重果菜市場更新都市計畫變更案，104年就獲內政部都市計畫委員會審議通過，當時規劃是以「現地重建、先建後拆」的方式，安置區內現有攤商。

後來，市府108年辦理「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲地區）（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）案」，將三重果菜市場遷移案納入，並於109年通過新北市都委會審議後送內政部審議，迄今仍未通過。立委黃國昌則質疑全案卡在內政部，阻礙了蘆洲市民的發展。

黃國昌的說法引立委林淑芬強烈不滿，並指為何蘆洲南北側案在中央審查遲遲無法推進，是因為新北市政府打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側的重劃區。她強調若計畫中沒有三重果菜批發市場，她就可以立即支持，並且會要求內政部立即審查通過。

但新北市府提送計畫指出，全案是為了翻轉三重、蘆洲舊市區印象，並配合三重果菜市場遷至蘆北地區，才政策推動「銀河灣計畫」，打造智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心。

不只民代對三重果菜市場拆遷有質疑，蘆洲部分里長也對市場遷不遷意見不一，有人說，若遷了，希望能有交通配套，以避免交通打結；但也有里長對此表達反對態度。

黃姓里長就向中央社記者表示表示，她聽到的地方聲音，都是反對三重果菜批發市場遷來蘆洲，因為這既不能帶動地方繁榮，也不能增加工作機會，反而會帶來交通衝擊。

她強調，重劃區開發可改善當地生活環境，希望區內能有更多綠地、活動中心等建設，但不希望把三重果菜批發市場這嫌惡設施丟來蘆洲。

民進黨議員邱婷蔚表示，三重果菜批發市場都更案就是單純市場用地的都更案，何況，她多次查證下，市府根本沒有什麼市場搬遷計畫或公文；若市場真的遷走了，這起都更案是否就應進行重送審議流程，否則就有違法之嫌。

民進黨議員顏蔚慈指出，通盤檢討案於108年8月第一次公展及兩場地方座談會，都沒有提到要把三重果菜批發市場搬到蘆洲，直到進入新北市都委會審議，農業局才突然提出銀河灣計畫，倉促決定把三重果菜市場整個遷到蘆洲。

顏蔚慈表示，市府從頭到尾都沒詢問過地方民意，直到提報給中央後才來三蘆跟大家說明，這就是倉促草率的規劃，才導致內政部一直要求新北提出真正符合蘆洲市民需求的修正計畫。

國民黨議員王威元表示，他對三重果菜批發市場是否遷移沒有意見，而同不同意通盤檢討案是內政部的職權，有些民代不能拿是否遷移市場來綁架整個開發案，儘速通過此案，才是大多數民意所在。

他表示，全案通過了才能展開區段徵收作業，而銀河灣計畫只是一個多元用途的規劃案，市府不可能不顧民意反對下強行推動。市場遷不遷，也要看市府是否能說服民眾，否則拿此作為內政部考量通不通過的主要理由，似乎有些本末倒置。

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城鄉發展局補充說明，蘆洲區屬於溪北都心策略區，蘆洲南、北側區段徵收區原屬蘆洲都市計畫農業區，面積約157公頃，配合捷運場站TOD（大眾運輸導向型開發）概念，規劃為住商使用，採區段徵收辦理開發。

城鄉局說，若通檢案通過後，未來預計可以增加28餘公頃的公共設施用地，區內將劃設醫療設施用地與社福設施用地，可供設置250床位大型醫院及興辦社會住宅使用。（編輯：林恕暉）1130507