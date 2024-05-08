遭批阻礙地方發展 林右昌：黃國昌可能未掌握蘆洲南北側等案進度

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（中央社記者王承中台北8日電）民眾黨立委黃國昌稱蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部。內政部長林右昌今天表示，黃國昌可能對相關案件沒有了解清楚，對於最新進展也沒有掌握，才會引起地方民代反彈。中央跟地方都站在同一條陣線上，只要對地方發展有利，都會全力協助支持。

蘆洲南北側專案通盤檢討案引爆民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。黃國昌稱審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展。林淑芬則表示，被卡住的原因出在新北市，黃國昌「到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼？」。

立法院內政委員會今天審查「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案等案，邀請內政部長林右昌列席。

林右昌在會前受訪表示，黃國昌可能對新北市政、蘆南蘆北案及三重果菜市場遷移等案沒有了解清楚，可能對於最新的進展也沒有掌握，所以才會引起林淑芬跟在地議員的反彈。中央跟地方，都是站在同一條陣線上，只要對地方發展有利，都會全力協助支持。

林右昌指出，蘆南蘆北案涉及新北市果菜市場要遷移過來，當初蘆南蘆北案都市計畫程序中，那塊用地是劃為公園綠地，而新北市府在進行都市計畫審議時，才提出要把三重果菜市場遷移到這塊基地。中央對於此案，建議新北市府應要進行補辦公開展覽的程序，收集地方意見。

林右昌表示，但是新北市府沒有補辦，就把案子送到內政部，所以在審議過程中，蘆洲地方還有許多陳情的意見，當然會影響到審查進度。

針對三重果菜市場，林右昌指出，原三重果菜市場的基地是採取都更的方式，實施者是私人企業、利百代公司，要把5公頃多的市場用地變更為商業區。相關都市計畫已在2017年經內政部審議，不過因涉及相關回饋，內政部請新北市府要跟開發實施者簽訂協議書，並放入計畫中，確保相關權益，但目前這個程序還未完成，新北市府也還未送交內政部。

林右昌表示，實際上，原三重果菜市場這塊基地，雖然完成都市計畫審議，但還未完成法定的核定程序，所以還未正式發布實施。

林右昌指出，因為這幾個課題都涉及都市計畫的專業，對新北市很重要，也很複雜，所以日前他也率隊拜訪新北市長侯友宜，讓侯友宜充分了解相關的課題，當天會談非常愉快也有共識，新北市副市長劉和然也在4月9日拜訪內政部次長花敬群，做進一步專業的討論，雙方也達成共識。

林右昌表示，待相關重點釐清後，他相信蘆南蘆北區段徵收案會比較順利。內政部有組成專案小組因應，關於地方關心的課題，他希望新北市府能夠充分釐清說明，也進一步討論凝聚共識，內政部在這個基礎上會加速審議的動作，希望促成多贏的方案。（編輯：楊凱翔）1130508