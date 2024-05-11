內政部擬立法 寺廟教會符條件可轉合法宗教法人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部昨天舉行宗教事務諮詢委員會議，內政部長林右昌會後透過新聞稿指出，內政部正研議制定「宗教法人法」，未來若完成立法，符合一定要件的寺廟教會（堂），將依法轉換為合法宗教法人。

內政部昨天舉行第12屆第3次宗教事務諮詢委員會議，討論宗教法人法、宗教團體達2050淨零目標等事宜。為全力協助寺廟補辦登記及輔導合法化，林右昌說，將開放第5次未登記寺廟補登記，不過考量前4次宗教寺廟補辦登記採取先發給登記證再輔導合法化的作法，完成合法化的比例只有2.9%，輔導成效不佳，因此已指示研議近期將再次開放寺廟補辦登記，並納入教會（堂）。

林右昌說，將優先解決未登記寺廟、教會（堂）登記立案，以及取得權利主體資格等基本問題，就組織運作正常、財報申報正常，非位於一級環境敏感地區、建物結構消防經評估為安全者的寺廟、教會（堂）進行專案列冊，優先輔導其組織正常運作。

他指出，內政部將同步研議制定「宗教法人法」，在完成立法後，符合一定要件的寺廟教會（堂），就會依法轉換為正式合法的宗教法人。

林右昌說，未登記的寺廟、教會（堂）依法轉換完成後，就能以法人名義，依區域計畫法規定申辦非都市土地變更編定（或依國土計畫法申請同意使用）、都市計畫通盤檢討變更及申領建築物使用執照，完成土地及建築物合法化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，內政部透過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，邀請宗教團體申請以自然人名義登記不動產，截至今年4月底，共有533家宗教團體提出申請，其中1769筆不動產已完成更名登記或限制登記，不過，暫行條例申請期限至今年6月11日為止。

林右昌指出，政策上支持期限再延長，已請業務單位研議延長1年或2年，同時儘快啟動修法程序，讓期限能無縫接軌。（編輯：林克倫）1130511