提高議員助理補助費初審通過 林右昌：朝野有共識

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（中央社記者吳書緯台北10日電）立法院內政委員會8日初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，提高直轄市、縣市議員每人每月公費助理補助費金額。內政部長林右昌今天表示，草案經內政委員會協商通過，代表朝野都有共識。

立法院內政委員會8日初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，分別提高直轄市、縣市議員每人每月公費助理補助費金額至新台幣32萬元、16萬元，並參照軍公教年終獎金，於春節期間另發事務補助費給村里長。

此外，考量原住民議員及原住民族地區的村、里長服務轄區範圍較廣、交通不便及所服務的原住民散居等情況，服務居民需要耗費更多成本，初審條文明定，每月原住民議員的為民服務費及原住民族地區村、里長事務補助費增加20%，以原住民族地區村、里長事務補助費為例，將從每月5萬元增至6萬元。

林右昌今天下午赴警政署大禮堂出席「113年內政部模範公務人員表揚典禮」時，媒體詢問台北市議會議長戴錫欽認為，根據初審通過版本，是以議員助理薪資總額20%為上限，但雇主負擔勞健保、勞退提撥加總已達19.24%，助理薪資實際漲幅有限。

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林右昌表示，行政院所提的修法草案版本，是經過相關的研析，並且考慮到衡平性，除了直轄市議員、縣市議員、村里長等，甚至把原住民族的部分也特別考慮進去，經過很縝密思考評估，所提出來的修法版本，至於個別議員有相關幅度上的意見和建議，內政部都尊重，不過也需要考慮到社會觀感和財政相關考量。

林右昌強調，行政院所提出的修法草案版本，是一個相對更完整，且經過詳細評估後，所審慎提出的版本，所以能在內政委員會經過立委協商通過，這是很重要的一步，也代表朝野立委有共識，基本上也都尊重、支持。（編輯：蘇志宗）1130510