任內革新打詐掃黑災防等 林右昌期勉持續建設家園

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（中央社記者郭建伸台北10日電）內政部長林右昌昨天主持任內最後一次部務會報時表示，回顧1年多任期，內政團隊從多元居住措施，到打詐、掃黑、災防等國人安全的保障都有革新，期勉內政部的夥伴持續建設更美好的家園。

林右昌即將卸任內政部長，昨天以部長身分主持任內最後一次部務會報，並於會中回顧任內推動政務。內政部上午透過新聞稿轉述林右昌談話。

林右昌表示，他上任後為減輕民眾居住負擔，第一時間提出「精進300億租金補貼」、「房貸補貼」及「持續興建社會住宅」等住宅政策三箭，直球回應社會需求，並透過「平均地權條例」修法建立預售屋及新建成屋買賣契約轉售管理、預售屋解約資訊申報登錄、私法人購買住宅許可制及檢舉獎金等機制，藉此強化預售屋銷售管理。

林右昌說，在治安淨化部分，除跨部會執行識詐、堵詐、阻詐、懲詐等工作外，也積極配合行政院推動打詐專法，研提「詐欺犯罪危害防制條例」草案，加重詐欺集團刑責及課予業者責任，並修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，加強槍彈及非法槍枝溯源管理；另為防杜人口販運，除完成「人口販運防制法」修正案外，防制人口販運成效亦蟬聯14年獲美國國務院列為第一級國家。

林右昌表示，因應警消勤務及危勞程度與日俱增，內政部積極爭取警勤加給，惠及警消移民海巡等單位，同時也提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，並擴大照護第一線人員心理健康。

林右昌提到，為強化消防安全管理制度，內政部也提出「消防法」修正案，提高營業場所負責人的責任，同時完成「消防設備人員法」立法，達成建立消防安全專技人員管理的重要里程碑。

林右昌也表示，為讓政府推動各項政策都盡可能切合社會民意，他積極與各地方民眾、基層村里長、團體及國內外人士交流，並推動「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，回應地方民代及村里長實務執行需求的提議。

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此外，林右昌也說，為吸引優秀外籍人才來台發展，內政部推動完成「國籍法」修法，放寬高專人才歸化條件，縮短居留年限及保障兒童取得國籍權利。

林右昌最後表示，1年多的任期中，內政團隊穩健、踏實推動多項務實政策，縱使任期即將結束，他不忘期勉內政部的夥伴，施政工作一棒接一棒，應持續深思、檢討，與地方通力合作，為全民建構更美好的家園。（編輯：張均懋）1130510