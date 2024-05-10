林右昌表揚模範公務員 盼在劉世芳領導下繼續保持

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（中央社記者吳書緯台北10日電）內政部長林右昌今天表示，就任部長1年多以來，非常高興內政部的工作文化和氣氛，有了許多改變，希望在內定內政部長劉世芳的領導下，一樣能繼續，在跨機關協作上，不要只從自己機關的角度，需要站在對方的角度來思考問題。

內政部今天下午在警政署大禮堂舉行「113年內政部模範公務人員表揚典禮」，林右昌出席典禮頒獎並與受獎人合影；自2023年1月31日就任內政部長的林右昌，即將於520卸任部長一職，將交棒給前立委劉世芳。

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林右昌致詞表示，在任內1年多時間，非常高興的是整個內政部的工作與文化氣氛，有了許多改變，希望未來內政部在劉世芳領導下，一樣能夠繼續，也就是跨機關單位的協作，思考問題不要只從自己機關角度出發，有時候易地而處，站在對方角度來思考問題，也許會更容易找到答案，創造和諧合作的工作環境與氣氛。

林右昌期許，內政部人員都能效法獲獎人員在工作上努力不懈、戮力從公的精神，同時勉勵內政部人員多傾聽民眾的心聲，並積極進行政策溝通，讓所推動的各項福國利民政策，更專業、更貼近人民的需求，提升內政部整體施政績效。（編輯：林興盟）1130510