見侯友宜談新北發展 林右昌：思考蘆洲社子交通整合

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部長林右昌今天拜會新北市長侯友宜，針對蘆南蘆北區段徵收的推動交換意見，建議以生活圈、區域發展高度，來思考蘆洲和社子島聯外交通與大眾運輸系統整合，以及蘆社大橋的定位與建設期程。

林右昌2月26日曾與台北市長蔣萬安見面，針對社子島發展交換意見，並達成多項共識。林右昌當時提到，內政部是站在大台北都會區域發展高度，要預先考慮交通建設，否則容易讓社子島淪為第二個內湖科學園區。

內政部晚間透過新聞稿指出，林右昌下午與內政部次長花敬群、國土管理署長吳欣修、地政司長王成機等人，前往新北市府拜會新北市長侯友宜，最主要是針對如何加速蘆南蘆北區段徵收的推動交換意見。

林右昌肯定會面氣氛融洽，雙方坦誠直率地交換意見與建議，討論過程非常有建設性。林右昌說明，雙北的整體發展緊密相連，建議新北市府要融入生活圈及區域發展高度，來思考蘆洲地區和社子島聯外交通與大眾運輸系統整合，以及蘆社大橋的定位與建設期程，並與台北市府共同思考區域性路網建構。

林右昌提到，蘆社大橋的興建雖有助於雙北間區域交通串聯及縮短交通時程，其功能及定位應盡早與台北市府討論及確定方向，並將興建計畫具體落實於蘆洲南北側開發計畫中，才可有效處理兩地往返及發展所衍生的交通問題，提醒避免重蹈內科覆轍。

另外，有關侯友宜所提「蘆洲區南北側農業區區段徵收」都市計畫變更案審議，林右昌在會中責成花敬群邀雙北副市長、相關局處人員進一步研商討論。

內政部解釋，針對蘆南蘆北區段徵收審議的重要課題，包括醫療用地劃設、提高公共設施比例、增加社宅用地，在會中也有具體的研議方向，對於未來審議速度將有很大幫助。

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內政部透露，侯友宜也針對三重銀新未來城、十四張、板橋浮洲地區、灰磘地區等都市計畫、連結林口與八里的105號道路等建設，提出需要內政部協助的事項。林右昌則請工作人員詳細說明問題癥結與解決方案給新北市參考，侯友宜也立即明確指示局處回應辦理。

內政部提到，對於侯友宜表達歡迎林右昌常來新北市，最好3個月來一次，這樣直接多溝通，可以解決很多問題。林右昌則回應，只要能替新北市解決問題，都非常樂意一起努力。（編輯：張若瑤）1130321