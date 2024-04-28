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出席母娘文化季 賴清德：祈求地震停止 地方四時無災

2024/4/28 12:51
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（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統賴清德今天出席「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，祈求台灣國泰民安、風調雨順；他說，0403地震後餘震不斷，誠心祈求地震停止，讓台灣順利重建，也祈求地方四時無災、八節有慶。

賴副總統今天出席「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌等人陪同。

賴副總統致詞時表示，非常高興能再次受邀參加松山慈惠堂一年一度「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」，並與大家共同為米龍進行開光儀式，他感到非常榮幸，也誠心祝福今年大典圓滿成功，松山慈惠堂香火鼎盛、母娘神威顯赫，護佑台灣國泰民安、風調雨順。

賴副總統說，0403地震後餘震不斷，誠心祈求地震停止，讓台灣順利重建，也祈求地方四時無災、八節有慶。

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副總統指出，松山慈惠堂不僅是信仰的聖地，也是國家級的慈善宗教團體，除了捐贈救護車及復康巴士，也頒發獎學金給學童，非常有愛心。早期地方交通不便、路燈等基礎建設不足，松山慈惠堂也站在服務人民立場，向政府提出建議，他敬佩與感謝。

賴副總統表示，這個月花蓮發生強震，全國人民都踴躍捐贈善款，希望協助災民度過難關。如同2016年台南大地震，來自國內外的支持與捐款，讓台南度過難關；當時，松山慈惠堂堂主郭葉子更公開捐贈大筆善款，他始終感激在心。（編輯：林淑媛）1130428

#松山慈惠堂
#賴清德
#林右昌
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