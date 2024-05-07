陳菊：建立與民團定期對話平台 為促進人權保障努力

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（中央社記者陳俊華台北7日電）人權會6日召開首場民間廣泛參與對話平台會議。人權會主委陳菊說，將建立與民團定期對話平台，以及更彈性的參與機制，廣納各方意見，盼能扮演政府與人民間的橋梁，為促進人權保障努力。

國家人權委員會透過新聞稿表示，為強化與民間團體互動，汲取民間議題能量，開展策略夥伴關係，昨天召開首場民間廣泛參與對話平台會議，邀長期關注人權議題及不利處境群體權利的民間團體，包括身心障礙、移工、勞工、兒少、新住民、原住民族、婦女及性別等11類、24個民團代表與會，盼建立與民團定期對話機制。

陳菊致詞時表示，感謝各團體從民國109年人權會成立、到撰提國家報告獨立評估意見，以及各項人權議題專案執行的過程中，都提供人權會相當多寶貴意見，累計至今人權會共與918個團體進行交流。這次將建立與民團定期對話平台，持續與民團及代表不利處境者的組織間持續保持對話。

人權會表示，會中就去年8月1日公布的「2023-2026中程策略計畫」，以及成立至今重要工作成果進行扼要說明。與會團體代表就其推動人權工作經驗，提出觀察。與會者建議，中程策略計畫的推動，宜設定議題的優先性，並應將不利處境群體的身分交織性納入考量。

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人權會指出，在人權教育方面，民團建議應與政府機關及民間團體合作，促進包括一般公務員、高齡者及原住民族等人權教育的深化。會中並就環境人權、難民、婚姻移民、漁工、原住民族、身心障礙、婦女、兒少、照顧者權利、司法近用等議題進行交流。

陳菊表示，與民團的對話平台，將建立更彈性的參與機制，廣納各方意見，未來也將持續針對特定議題舉辦研討會、論壇或座談，與具有該議題專業的民團對談，期待人權會能扮演政府部門與人民間的橋梁，共同為促進台灣人權保障而努力。（編輯：張均懋）1130507