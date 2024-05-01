談廢死 陳菊：參考歐洲國家經驗進行社會溝通

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（中央社記者陳俊華台北1日電）人權會主委陳菊今天說，人權會在憲法法庭表達廢死立場，並成立推動逐步廢除死刑小組；但死刑在台灣具高度爭議，80%民意支持死刑，將參考歐洲國家廢除死刑的經驗，進行社會溝通。

國家人權委員會透過新聞稿表示，陳菊下午會見歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），這次會談雙方就死刑存廢、移工、人權教育等人權議題進行廣泛交流。

陳菊指出，台灣4月23日就死刑釋憲案進行言詞辯論。人權會受邀以鑑定機關身分，由監委高涌誠代表出席憲法法庭，從國際人權公約觀點分析，提供鑑定意見，表達廢除死刑的立場。

陳菊說，人權會依據中程策略計畫，成立推動逐步廢除死刑小組，並參考歐洲國家廢除死刑的經驗，進行社會溝通、推動關心照顧被害者等制度等。

陳菊表示，廢除死刑在台灣具有高度爭議，據調查民意80%支持死刑，在國會與整個社會氛圍，廢除死刑的立場也遭受很大的輿論壓力，需要更多理性的討論空間。

陳菊說，人權會基於保障生命權與人性尊嚴，將持續與NGO團體、大專院校合作，展開社會對話，修復犯罪創傷，保護被害人正義。

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高哲夫表示，人權是歐盟的DNA，在歐盟印太合作戰略中人權是關鍵的一環，台灣是歐盟的重要夥伴，期待台歐盟雙邊能就人權議題持續深化交流；期待透過歐盟的經驗分享，協助台灣達到逐步廢除死刑的目標。

陳菊說，台灣近幾年來，在許多人權領域上有重大進步，期盼人權會能與歐盟進一步合作，讓支持廢除死刑的聲音在社會被充分瞭解，展開進一步對話。期盼能有機會到歐洲分享台灣的人權經驗，共同為世界人權做出貢獻。（編輯：林興盟）1130501