台南推迷你國土計畫 引導鄉村區因地制宜發展

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府推動鄉村地區各項軟硬體建設，提出「迷你國土計畫」，盼使發展政策更因地制宜，台南市長黃偉哲今天在市政會議指示跨局處合作，引導地區適性發展。

台南市政府都市發展局今天在市政會議專案報告鄉村地區整體規劃成果及展望，黃偉哲肯定都發局以新化區東段嘉南大圳周邊環境改造計畫提報「2023景觀大獎」，獲「公園綠地/公共開放空間類」優質獎，並以這項景觀大獎為例指出，鄉村地區整體規劃是中央既定政策與重要目標。

黃偉哲表示，台南市有相當大面積屬鄉村地區，要創造再生契機，不論是產業、景觀、生活等面向，都要跨局處合作，引導地區適性發展，推動各項軟硬體建設，讓政策更加因地制宜。

依都發局提供資料指出，台南市現有鄉村地區非都市土地達4061公頃，由於現行制度採現況編定進行管制，缺乏因地制宜機制，可能導致產業沒落與人口流失，透過「迷你國土計畫」，針對鄉村地區非都市土地做細緻規劃，讓每個鄉村地區都有適當空間發展策略。

都發局指出，鄉村地區整體規劃必須了解鄉村地區真實生活需求、透過民眾參與建立共識、適度調整分區或因地制宜訂定土管、引導有序永續發展等，目前台南市共指認11處優先辦理地區。

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都發局指出，計畫中的學甲區、大新營區（鹽水區、新營區、柳營區）、官田區、七股區已從110年開始陸續推動，接下來還有下營區、善化區、安定區、新市區及左鎮區，市府將爭取預算逐年辦理。

都發局說明，整體規劃涉及跨局處業務，因此各專案皆需成立工作圈，藉以納入各部門計畫及推動地方訪談座談，經由各單位整合協調，將在地居住空間、產業環境、交通運輸、公共設施、鄉村景觀等面向納入規劃。（編輯：孫承武）1130507