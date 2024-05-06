又是暖化惹禍？60年來近7成5魚類體型變小

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）科學研究顯示，全球魚類出現體型變小的趨勢。鑒於魚類攸關龐大生態體系乃至數十億人口的蛋白質來源，找出魚兒何以越來越小的原因刻不容緩。

華盛頓郵報指出，包含北極圈的鮭魚與大西洋的鰩科魚類都出現體型變小。一份近期科研對世界近3/4的海洋魚類所做的抽樣分析，發現1960到2020年間魚兒的平均體型「縮水」。

過魚類成年後益發嬌小，與過度捕撈、人為氣候變遷脫不了干係，也恐威脅到30多億仰賴海產作為主要蛋白質來源人們的食物供給。體型縮水讓漁獲能烹調的肉減少，科學家們為此努力想搞清楚何以魚類會因海洋溫度升高而變小。

許多海洋生物變得越來越小，其中一項無庸置疑的原因是海釣興盛。休閒釣者和商業漁民都喜歡捉大放小，讓體型較大的魚變少。

然而不少海洋物種未面臨過度捕撈也體型縮水，這點就耐人尋味。為調查原因，麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts at Amherst）保育生物學家科莫洛斯基（Lisa Komoroske）與同事隆海爾（Joshua Lonthair）決定自行養魚做研究。

兩人在水族箱裡飼養約400條溪鱒8個月，將魚兒們分別置於攝氏15度與20度的水溫，餵食相同飼料。實驗下來發現差異非常顯著，在暖水的鱒魚平均體型不到冷水同類的一半。

多年以來，關於何以較暖水域中的魚類成年後體型較小，主流理論認為與牠們的鰓有關。

魚類不像人類般能良好調節體溫，因而當水溫升高時魚類對氧氣的需求也會提高。一些科學家認為，魚鰓的表面積有限，難以滿足較大體型時的額外氧氣需求，從而魚類需壓抑生長。

另有科學解釋認為，魚類為求能在較暖環境存活而演化成維持較小體態，也有認為魚類其他一些鰓以外的身體系統，正限制氧氣攝入和生長。

體型較小的魚產卵量也相對少，隨海洋溫度上升這恐導致生態系統丕變；對生計倚靠海洋的人們而言，魚的體型變小也難以賣得好價錢。（譯者：陳亦偉）1130506