創紀錄熱浪席捲亞洲 空調需求大增恐加劇電力吃緊

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（中央社香港3日綜合外電報導）創紀錄熱浪正在肆虐亞洲部分地區，對空調等降溫設備的需求因此激增。

法新社報導，空調裝置是許多亞洲城市的常見景觀，它們緩解了最近幾週的破記錄高溫，許多亞洲國家的氣溫飆升至攝氏40度或甚至更高溫度。

科學家早就警告，人類引起的氣候變遷將造成更頻繁、時間更長也更強烈的熱浪。

根據國際能源總署（IEA）2019年的報告，東南亞僅15%家庭有安裝空調。

然而國際能源總署指出，這項數據掩蓋了各地具有顯著落差：新加坡和馬來西亞的空調安裝率約為80%，印尼和越南的安裝率卻不到10%。

預測顯示，隨著氣溫及薪資水準雙雙提高，東南亞的空調機組數量可能自2017年的4000萬台，在2040年底前躍升至3億台。

這將擴大當地電力需求，然而當地電力目前已經面臨吃緊狀況。

緬甸每日發電量僅為所需電力的一半左右，軍政府將水力發電量不足歸咎於降雨稀少、天然氣產量低以及反對派襲擊基礎設施。

隨著民眾躲進室內涼爽的家中或辦公室，泰國最近幾週的電力需求創下新紀錄。

根據國際能源總署的數據，全球排放的二氧化碳總量為370億公噸，其中空調每年排放量占約10億公噸。

儘管如此，空調等降溫方式仍是保護人類健康的關鍵措施，尤其是對於那些最容易受到極端高溫影響的人，包括兒童、長者及具有特定殘疾的人士。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1130503