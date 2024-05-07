雲南醫療院所驚傳歹徒持刀砍人 已知逾10人傷亡

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（中央社台北7日電）雲南昭通鎮雄縣人民醫院今天下午驚傳歹徒持刀砍人，官媒新華社報導說，已知造成逾10人傷亡，但另有消息指出，初步統計造成2死10逾傷，犯案2嫌一人被警方逮捕一人在逃。

中國官媒新華社報導，初步了解，這起駭人聽聞的刑案發生在當地一家醫院，截至7日下午1時20分許，已造成逾10人傷亡。

不過X平台（推特前身）帳號「李老師不是你老師」上傳案發現場的影音顯示，多名傷者倒地躺臥於血泊中，相當駭人，並說累計已造成2死10逾傷，行凶的兩嫌一人被捕，另一人尚未逮捕歸案。

鎮雄縣委宣傳部與醫院轄區派出所表示，正在調查處置。

於案發現場親歷這起慘案的目擊者說，他現在神情恍惚心情久久難以平復，現場受傷的還有醫生，他自己也是差一點就可能遇害。

情況危急之際，雲南省昭通市鎮雄縣康養小鎮幸福里物業曾向業主、住戶發布緊急通知稱，警方稱已混入1名通緝對象，並封鎖消防通道。

物業提醒業主、住戶「請勿在園區逗留，及時鎖好房門，不要給陌生人開門」，「如有陌生人敲門，請勿開門，避免與不明身份的人接觸」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130507