早安世界》世衛大會在即 歐盟挺台參與國際專業多邊場合
世衛大會在即 歐盟挺台參與國際專業多邊場合
第77屆世衛大會將於27日起於瑞士日內瓦舉行，向來以觀察員身分參與的歐盟透過發言人表示，台灣應被涵蓋在專業化的國際多邊場合中，包括世衛組織，以使台灣的技術能力和能量可為全球和歐盟的利益帶來附加價值。歐盟同時也對中國改變台海飛航路線表達關切。（看完整報導）
藍白邀賴清德國情報告 問答方式成朝野攻防關鍵
藍白7日提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，賴清德樂意也願意到立法院國情報告，但進行方式是否即問即答或統問統答等，要黨團協商。吳思瑤說，依據程序，10日的院會將討論此決議案，民進黨團會循程序，請韓國瑜召集朝野協商。（看完整報導）
蛋荒效應墊高基期 4月CPI年增1.95%探9個月新低
主計總處7日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，跌破2%的通膨警戒線，若排除春節因素，創下9個月來最低紀錄，重要民生物資CPI也罕見轉為負成長，年減0.16%。主計總處官員說，4月雖有電價調漲因素，但去年同期爆發雞蛋荒，基期較高，導致CPI漲幅收斂。（看完整報導）
台灣旅客赴泰國免簽證 延長至11月11日
泰國內閣會議7日決議，延長台灣和印度遊客赴泰免簽證的待遇。台灣旅客赴泰免簽證措施再延6個月，從5月11日起到11月11日，旅客一次最多可停留30天，泰國政府預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。（看完整報導）
今起東北季風增強入夜降溫 日夜溫差約10度
受到東北季風增強影響，8日至10日日夜溫差可能達到攝氏10度。8日白天北部、東北部會有27至29度，但入夜後會降至21、22度，北海岸迎風面一帶可能降到18、19度；其他地區白天高溫約31至33度，入夜降至22到24度。10日白天回溫，各地高溫有機會達30度。（看完整報導）
國籍法三讀放寬歸化居留年限 台灣男籃可望馬上獲益
立法院7日三讀通過修正國籍法，放寬外籍高級專業人才歸化居留年限。修法將從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，放寬為連續2年，且無需放棄原有國籍。籃協表示將鎖定符合2年資格的人選，目標在今年夏天的瓊斯盃有新歸化球員亮相。（看完整報導）
520國旗機隊全兵力組合訓練 12架直升機編隊飛行軍容壯盛
第16任總統副總統就職典禮進入倒數階段，國軍7日進行國旗機隊第一次全兵力組合訓練，由陸軍CH-47SD契努克直升機吊掛巨幅國旗，並與陸、海軍的各型旋翼機共12架直升機進行編隊飛行，海軍S-70C反潛直升機將首次入列國旗機隊展演，展現壯盛軍容。（看完整報導）
刑事局公布高風險個資遭駭業者 吃到飽饗賓集團、World Gym上榜
刑事局7日公布今年首季民眾通報高風險業者前5名，依序為饗賓集團59件、World Gym健身房35件、CACO服飾16件、LiTV線上電視12件，以及喜樂時代影城11件。刑事局說，後續也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。（看完整報導）
私校退場審議 公東高工等4私中免除專案輔導
教育部7日召開私校退審會，台東縣公東高工和育仁高中、嘉義市興華高中和宏仁高中等4所私中財務都有改善，經出席委員一半以上同意，免除列為專案輔導學校，成為首波從退場條例脫困的私中，私校工會稱創造奇蹟，實屬不易。（看完整報導）
林昀儒陳思羽獲巴黎奧運混雙門票 台灣桌球5項目皆出賽
國際桌球總會7日公布最新世界排名，混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽確定獲得2024巴黎奧運桌球混雙參賽資格，使台灣桌球代表隊在奧運的男女單打、團體、混雙5個項目皆有參賽，林昀儒將挑戰連2屆奧運登上頒獎台。（看完整報導）
開箱老照片》流汗總比流血好 促進立法戴安全帽活動大會師
由社會團體發起的「流汗總比流血好－儘速立法戴安全帽活動」1994年5月8日在台北中正紀念堂舉行大會師，宣導騎乘機車戴安全帽的重要性。台灣於1997年實施騎乘機車須戴安全帽措施，政策上路後，安全帽大幅降低機車車禍頭部外傷的死亡率，成為台灣重要的交通革命。（看完整報導）
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- 早安世界》世衛大會在即 歐盟挺台參與國際專業多邊場合2024/05/08 07:12
- 2024/05/07 07:24
- 2024/05/06 07:18
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