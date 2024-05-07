蛋荒效應墊高基期 4月CPI年增1.95%探9個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率跌破2%的通膨警戒線，降至1.95%，若排除春節因素，為9個月新低，重要民生物資CPI也罕見轉為負成長。主計總處官員說，4月雖有電價調漲因素，但去年同期爆發雞蛋荒，基期較高，導致CPI漲幅收斂。

經濟部3月召開電價費率審議會，決議4月起電價平均調幅約11%；中央銀行及主計總處均曾表示，電價調漲將推升 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ，國內物價走勢受到矚目。

不過主計總處今天公布的4月CPI，漲勢不只沒有擴大，還持續下滑，跌破2%的通膨警戒線。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，電價上漲確實有推升物價的效果，又分為直接影響及間接影響，前者是指電費占CPI權數為1.15%，漲電價直接使家庭支出增加，後者則是指商家因成本增加，轉嫁至售價。

曹志弘指出，以直接影響來看，4月電費年漲4.48%，推動CPI上漲0.05個百分點；至於間接影響，理論上來說，業者須考量價格攸關市場競爭力，會綜合各項營運成本，才會做出漲價決策，即便電價調漲有間接效果，通常會慢慢發酵，而非立即反映。

雖然4月外食費年增2.93%，為近2年半最小漲幅，月增率也連2月回到長期平均水準，乍看之下是正面訊號，曹志弘提醒，電價才剛調漲，接下來幾個月仍要密切關注外食費變化。

曹志弘綜整4月物價概況，指出電價調漲、部分醫療院所調升掛號費，以及房租年增2.34%，創15個月來最大漲幅，均是推升CPI的因素。

但雞蛋、肉類、外食費去年基期較高，如今價格平穩甚至轉跌，抵銷部分漲幅，加上政府啟動穩定油價機制，穩住油料費價格，4月CPI得以回落至2%以下。

此外，4月重要民生物資CPI4年來首度轉跌，年減0.16%，同樣是受到雞蛋影響。曹志弘說明，去年4月爆出蛋荒，當時雞蛋狂漲31.47%，今年4月基期效應最顯著，年減22.29%，創逾4年最大跌幅。

至於5月CPI是否能夠維持在2%以下，曹志弘分析，4月蔬菜批發行情每公斤23.5元，但因4月下旬天候不穩，菜價上漲，5月上旬已經升至34元，加上蛋類跌幅收斂，預估5月CPI漲幅會略為擴大，可能重回2%之上。

曹志弘強調，外食、房租等服務價格具有僵固性，漲幅收斂速度較慢，但從趨勢來看，去年底CPI漲幅都還高於2.5%，現在已經降至2%附近，顯示通膨壓力正持續減緩。（編輯：林淑媛）1130507