公東高工等4校財務改善免除專輔 教團稱創造奇蹟

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（中央社記者許秩維台北7日電）教育部今天召開私校退審會，公東高工、育仁高中、興華高中、宏仁高中等4所私中的財務都有改善，被免除列專輔學校，成為首波從退場條例脫困的私中，私校工會稱創造奇蹟。

教育部今天召開第1屆私立高級中等以上學校退場審議會第17次會議，經出席委員1/2以上同意，台東縣公東高工和育仁高中、嘉義市興華高中和宏仁高中等4所私中免除列為專案輔導學校。

教育部國民及學前教育署署長彭富源會後接受媒體聯訪時表示，這4校當初被提報專輔，主因都是財務狀況，包括預估112學年財務會出現赤字、單一月份未能準備3個月經常性支出且2年內出現逾12次。

彭富源說，經檢視學校董事會或外界捐資、學校其他收入等財務狀況，這4校在112、113學年的財務都已轉正，且合格教師比率達50%以上、無積欠教師薪資，未出現私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項各款情形，經退審會同意解除專輔。後續將依程序進行並儘速公告，但未來如發現再符合專輔要件，仍會提報審議。

全國私校工會發布新聞稿指出，育仁、興華、宏仁、公東等4所私中辦學均頗有聲譽，主要受少子女化衝擊，不諳退場條例規定，未能及時維持基本財務結構，而被列為專輔學校。

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私校工會表示，經教育部輔導及校方努力，這4校都在2年改善期屆滿前被解除專輔，走出「加護病房、重獲新生」，成為首波從退場條例脫困的私中，可謂創造奇蹟，實屬不易。

私校工會提到，從這4校案例可證明被列專輔學校並不等於被判死刑，只要學校及董事會有心找出生存策略，仍可脫困保留生機，例如育仁申請改制、專營國中，興華的強項是升學績效，宏仁爭取教會捐資，公東則有極佳社會聲譽並獲總統公開背書，顯示4校能解除專輔均非偶然。（編輯：張雅淨）1130507