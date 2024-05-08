開箱老照片》流汗總比流血好 促進立法戴安全帽活動大會師

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（中央社網站）1994年（民國83年）5月8日：由社會團體發起的「流汗總比流血好－儘速立法戴安全帽活動」在台北中正紀念堂舉行大會師，宣導騎乘機車戴安全帽的重要性。

宣導推動近20年後，台灣1997年實施騎乘機車須戴安全帽措施。倡議過程中，反對者曾質疑此舉圖利安全帽廠商，或指戴安全帽會讓飆車、搶劫案增加、婦女買菜不便、頭痛與皮膚後遺症，安全帽會影響視、聽覺，反而易生車禍等。政策上路後，安全帽大幅降低機車車禍頭部外傷的死亡率，成為台灣重要的交通革命。

近年隨著生活與休閒型態轉變，自行車的事故傷害有翻倍成長的趨勢。當年推動戴安全帽的重要推手、神經外科醫師邱文達曾表示，自行車事故被撞相當於機車，頭部遭直接撞擊嚴重時會腦出血、腦挫傷，輕症有腦震盪，呼籲騎士自主配戴安全帽。

更多戴安全帽的照片，在中央社影像空間。1130508