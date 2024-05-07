藍白邀賴清德國情報告 問答方式成朝野攻防關鍵

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（中央社記者王揚宇台北7日電）藍白提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告，倘若成行將創首例。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，賴清德已表達樂意來立法院國情報告，但進行方式，包括是否即問即答或統問統答等，要黨團協商。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷則表示，10日院會通過提案後，會請求立法院長韓國瑜召開朝野協商，討論針對賴清德國情報告沒有講清楚的地方，由各黨團提出詢問；至於詢問的方式，如統問統答，或即問即答都可討論，國民黨團願意釋出最大善意。

中華民國憲法增修條文第4條規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。

對於藍白希望賴清德到立法院進行國情報告，賴清德已於4月表示，只要立法院邀請，符合憲法和現行法律要求和安排，會欣然赴會、責無旁貸。立法院秘書長周萬來曾表示，關於聽取總統國情報告，按照立法院職權行使法規定，立法院有決定權。

國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團今天在立法院程序委員會分別提案，邀請賴清德至立法院進行國情報告。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪指出，賴清德樂意也願意到立法院國情報告，但關於進行方式，國民黨團的提案沒有寫到要即問即答還是統問統答，還是賴清德報告完後就可以離場。

吳思瑤指出，至於民眾黨團的提案相對清楚，邀請賴清德進行國情報告並依法回應立委提出的問題，只是要以即問即答的方式回應，還是統問統答，她無法從提案中清楚判斷。

吳思瑤說，依據現行立法院職權行使法規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

吳思瑤認為，換言之，總統赴立法院進行國情報告的進行方式、相關規劃，由黨團協商決定，而是否要詢答，要依照現行憲政及法律相關規定。

媒體追問，黨團協商時，是否會討論邀請賴清德來立法院國情報告的日期。吳思瑤說，依據程序，10日的院會將討論此決議案，民進黨團會循程序，請韓國瑜召集朝野協商。

吳思瑤表示，民進黨團願意在協商時，訂定出最好的方式，因為這次立法院第一次邀請總統赴立法院進行國情報告，民進黨團希望一切合憲合規，建立起一個憲政慣例，而非逾越憲法、違反法律，創造出一個憲政惡例，因此透過朝野協商是一個好的方式。

不過，吳思瑤說，藍白期待總統先來做國情報告後，再由新任行政院長做施政報告，當中有無扞格，就要請大家發揮政治智慧。

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國民黨團與民眾黨團提案，倘若在10日院會處理時遭拉下進入1個月的協商冷凍期，那麼相關提案就將在6月10日左右才能處理，由於立法院會的法定會期僅到5月31日，因此若是要邀請賴清德到立法院國情報告，必須延會或召開臨時會。

立法院職權行使法規定，立法院得經全體立法委員1/4以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。此外，總統就其職權相關之國家大政方針，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。（編輯：翟思嘉）1130507