綠主張施政報告先於總統國情報告 藍質疑拖字訣

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北11日電）朝野黨團13日將協商總統當選人賴清德520就職後赴立院進行國情報告。民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政院長施政報告先於總統國情報告合乎憲法與法律原則，期待立法院長韓國瑜折衝出最好的方式。

國民黨團書記長洪孟楷透過臉書表示，希望13日的協商，能夠真正討論出賴清德前來立院國情報告的時間以及形式，和兩個特別條例的逐條審查，黨團尊重韓國瑜、尊重朝野協商，就請發言把握重點從尊重自己和他人開始做起。

立法院朝野黨團昨天協商達成共識，將邀請賴清德520就職後，赴立院進行國情報告。至於國情報告進行的時間，及進行的方式，是否即問即答或統問統答等，朝野黨團將於13日協商。

吳思瑤今天受訪表示，這是第一次總統赴立法院國情報告，也是韓國瑜於立法院長任內將創下的憲政慣例，民進黨團樂見在野黨不設前提對話，民進黨團的底線是「合憲」，至於時間、形式則端看朝野討論過程及韓國瑜調和鼎鼐的功力。

吳思瑤表示，這不是底線而是憲法與法律的原則，一方面憲政層次上是行政院對立法院負責，若讓總統先來，可能錯置憲法原則；其次，立法院職權行使法明定，新任行政院長2週內向立法院提出施政方針報告，反而總統國情報告沒有清楚時間。

吳思瑤表示，期待韓國瑜有歷史高度和強大使命感，能夠折衝出最好的方式。

國民黨立委廖偉翔則表示，看來民進黨就是想採取拖字訣，國情報告是總統必須說清楚國家未來的方向，施政報告是施政重點，所以順序上當然是要先國家方向，才能來談施政報告。

廖偉翔說，民進黨的要求是本末倒置，更何況外界都認為內定行政院長卓榮泰是賴清德的幕僚長，因此應該是由賴清德先來說國家未來的施政重點。但以現在的狀況來看，賴清德可能還沒準備好，又或是美方怕賴清德說出類似務實台獨工作者的言論，所以才轉個彎拖延。

國民黨團書記長洪孟楷指出，希望13日協商能夠真正討論出賴清德到立院國情報告的時間以及形式，和兩個特別條例的逐條審查。

民眾黨團總召黃國昌表示，基於對國會的尊重，賴清德與卓榮泰應表明態度，而不是透過民進黨團放話方式，「民進黨團怎麼搞得像是行政部門通風報信的信差」，行政、立法兩權互動不應如此處理。

至於國情報告的時間與形式，黃國昌表示，就待13日協商時討論。（編輯：郭無患）1130511