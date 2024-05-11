藍委不出席520就職 綠委質疑北京、太平島都去

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（中央社記者郭建伸台北11日電）國民黨團傳出不出席520就職典禮。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，時間與距離都不是問題，國民黨立委在開會期間連北京、太平島都去，難道立法院與總統府是最遙遠的距離，國民黨立委應展現民主風度。

媒體報導，國民黨團決議不會出席總統當選人賴清德520就職典禮。國民黨團書記長洪孟楷昨天表示，520當天是週一，立法院內也有委員會要進行，每天都應該兢兢業業，520當天會在立法院進行相關公務。

吳思瑤今天透過影片表示，520是中華民國的盛事，也是台灣民主的大喜事，立法院是憲政機關，總統府早已發出邀請函廣邀跨黨派立委共襄盛舉，但國民黨立法院黨團決議拒絕出席520就職典禮，理由是立法院議程還在進行，以監督國政為優先。

吳思瑤表示，立法院8個委員會有6個委員會將調整議程，當天立法院的議程就是參與520就職典禮，立法院到總統府距離很近，只需短短2分鐘車程，時間與距離都不是問題。

吳思瑤指出，同樣在立法院開會期間，國民黨立委願意遠渡重洋到北京面見中共黨政軍高層，且國民黨、民眾黨立委下週更將前往太平島考察，「為什麼就在凱達格蘭大道的總統府，國民黨立委不願意前往呢？」難道立法院與總統府是世界上最遙遠的距離。

吳思瑤呼籲，國民黨立委應展現民主高度與風度，一起見證台灣民主的光榮時刻。（編輯：郭無患）1130511