民進黨團盼卓榮泰先施政報告 再排賴清德國情報告

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（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院朝野黨團將邀請總統當選人賴清德520就職後赴立院進行國情報告，也將於13日協商相關事宜。關於國情報告的日期，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，應合乎憲法原則，讓新任行政院長卓榮泰先進行施政報告，再安排國情報告，一切協商討論。

立法院朝野黨團今天協商達成共識，將邀請賴清德520就職後，赴立院進行國情報告。至於國情報告進行的時間，及進行的方式，是否即問即答或統問統答等，朝野黨團將於13日進行協商。

吳思瑤下午受訪，提到立法院長韓國瑜上午主持各黨團私下磋商時，國民黨、台灣民眾黨團對於賴清德赴立法院國情報告，表達比較大的彈性空間，大家也在同樣的善意上，希望促成史上第一次總統赴立法院進行國情報告的正向憲政慣例。

吳思瑤說，在大家釋出善意的情況下，有幾個議題需要討論，特別是問答方式，例如是否要由各黨團指派代表來問，還是全部立委都可以問，而民進黨團希望以指派代表方式進行，但人數與詢問時間尚待協商討論。至於回答的形式，應該要合乎憲法，因此不可能是即問即答，而是綜合回答。

媒體關心舉行國情報告的日期，像是國民黨團提案提及，於新任行政院院長施政方針報告前，邀請賴清德總統至立法院就職權相關的國家大政方針進行國情報告。

吳思瑤說，這要在協商時討論，匯聚朝野黨團共同意見，也要徵詢賴清德在公務上可行的時間，而民進黨團會盡可能請求在野黨理解，因為依據憲法規定，對立法院負責的是行政院，也希望在合乎憲法運作精神下，應該要先讓未來的新任行政院長先施政報告，再來彈性安排國情報告時間，才不會逾越憲法的授權與權力分立原則。

外界曾傳立法院最快可能會於21日或24日的院會，邀賴清德來做國情報告。吳思瑤指出，如果按照上述原則，就不可能是這2個日期。

此外，立法院職權行使法第16條條文規定，新任行政院院長應於就職後2週內，向立法院提出施政方針的報告。（編輯：蘇龍麒）1130510