賴清德車隊出發 赴總統府宣誓就職

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（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）總統當選人賴清德今天將宣誓就職，他上午8時52分從官邸搭車離開、前往總統府；副總統當選人蕭美琴座車則是在8時43分出發前往總統府。

第16任總統暨副總統就職典禮今天在總統府舉行，儀節從上午8時45分開始，卸任第15任總統的蔡英文與這次出席就職典禮的友邦元首外賓握別；第16任總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴9時會在蔡英文陪同下參加宣誓就職典禮，賴清德將從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。

宣誓就職典禮結束後，預計9時15分，賴清德伉儷與蕭美琴會陪送蔡英文離開總統府。（編輯：謝佳珍）1130520