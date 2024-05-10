總統國情報告問答形式 黃國昌：可先徵詢賴清德想法

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（中央社記者郭建伸台北10日電）外界關注總統當選人賴清德520就職後赴立院國情報告問答形式。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨肯定不接受即問即答，但統問統答難以聚焦問題，由於賴清德至今沒表態過，建議可先徵詢賴清德想法。

被問及是否參加520就職典禮，黃國昌說，民眾黨團內沒討論，但他早上會參加就職典禮前半段，因當天立法院還有委員會，端看委員會排程狀況，至於晚宴則不會參加。

立法院朝野黨團今天協商達成共識，將邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立院進行國情報告。至於國情報告進行的時間，及進行的方式，是否即問即答或統問統答等，朝野黨團將於13日進行協商。

黃國昌下午受訪談及總統赴立法院國情報告形式。他表示，依照現行法律條文，假設要在24日就邀請賴清德赴立法院國情報告，因為立法院職權行使法規範相對粗陋，有必要再協商討論形式，但也要尊重賴清德意願。

黃國昌表示，民進黨肯定不接受即問即答，不過統問統答可能難以聚焦問題，但賴清德至今沒有清楚說過要採什麼方式進行國情報告，因此他建議可先徵詢賴清德的想法，或許賴清德傾向在黨團詢問後綜合答覆，抑或是分別回應立委問題，13日朝野協商將進一步交換意見。

談及立法院會今天未處理花東交通建設條例，黃國昌受訪表示，每個條文民進黨大概都2、30人登記發言，「想要焦土（抗爭）的態勢很清楚」，而韓國瑜上午在協商主動詢問朝野該如何處理，若今天馬上要處理的話，他要交代議事人員訂便當，但也建議再協商討論；由於藍綠兩大黨都希望13日再協商，因此民眾黨團欣然同意。

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媒體詢問，原本民眾黨團與國民黨團計畫今天打算共提花東交通建設的修正動議，是否13日協商是以藍白共提版本為基礎。黃國昌表示，協商形式尊重韓國瑜，但民眾黨團支持推動花東重要建設，不過也認為應遵守財政紀律，因此反對採特別預算形式，甚至排除公共債務法、預算法規範。

台北市警察局長張榮興今天在台北市議會答詢預估民眾黨519集會約1000人出席，警力約200人。媒體詢問是否認為集會人數被低估。黃國昌表示，他尊重張榮興的說法，他舉辦活動向來不估算出席人數，但目前報名的志工已達300人。（編輯：蘇龍麒）1130510