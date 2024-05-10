任內最後一次原轉會 總統盼積極回應原民歷史正義

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天表示，原住民族歷史正義和轉型正義，是整個社會要共同面對的課題。光靠原轉會8年的運作還不夠，必須持續努力，促進社會中不同族群的相互理解，也要積極回應原住民族的歷史正義。

總統蔡英文下午出席總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會議，因520即將卸任，這也是總統任內最後一次出席原轉會，總統在致詞後，與原轉會委員各族代表及專家學者，一一合影留念並互贈禮物。

總統因另有要公先行離開，會議由副總統也是總統當選人賴清德主持，意味著傳承精神，賴副總統表示，感謝蔡總統為原住民族所做的努力。

總統致詞時表示，今天是原轉會第21次的委員會議，也是第3屆原轉會最後1次的委員會議。還記得，7年多前，站在這裡，代表政府向原住民族道歉後，從雅美族耆老夏本．嘎那恩手上接過「一束小米」。這象徵著政府推動原住民族歷史正義和轉型正義的精神，將會像小米，在這塊土地上生根茁壯。

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總統說，這幾年，公、私部門和部落、族人攜手合作的成果，讓人看見族群主流化、對等協商的精神，不僅發生在原轉會這個對話平台，也逐漸融入各級政府和民間。但她知道，光靠原轉會8年的運作還不夠，必須持續努力，促進社會中不同族群的相互理解，也要積極回應原住民族的歷史正義，原住民族歷史正義和轉型正義，是整個社會要共同面對的課題。

她也說，要向歷屆原轉會的委員、還有每一位工作夥伴，表達最深的感謝。「因為各位的付出，讓我們能夠面對歷史、承擔錯誤，也讓原轉生根在這塊土地上」。（編輯：林興盟）1130510