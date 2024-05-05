駐紮228公園抗議近2700天 原轉小教室宣布520拔營

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（中央社記者張雄風台北5日電）為了抗議原住民土地劃設辦法，原轉小教室自2017年2月開始，在凱道、228公園持續近2700天的紮營，今天宣布將於新政府上任後拔營，後續會回到原鄉持續關注原住民議題。

原轉小教室在凱達格蘭大道舉辦「在路上的朋友派對」，宣布將近2700天的228公園紮營將告一段落。

原住民歌手巴奈表示，將於520拔營，離開抗爭地點228公園，回到台東。她坦言，自己非常膽小，過去也曾被惡劣對待，年輕的孩子拿石頭丟帳篷，或是經過的路人對著帳篷辱罵「對原住民已經夠好了，真不知感恩」。

不過，巴奈提到，其實心地好的人也不分族群，這個運動真的很久，很感謝一路上支持她的人。

原住民藝文工作者那布表示，7年了，「幸好我們都活著」，這麼多天的聚集，在這裡告別過去2000多天的日子，希望台灣對待弱小的族群能愈來愈好，人和人之間能有更多良善，之後回到部落，會繼續最「草根」的運動。

那布戲稱在228公園按時繳「房租」，歷任台北市長有開罰單，不然不好向市民交代；但還是感謝許多願意接納他們的台北市民。

影片來源：中央社生活組

原轉小教室為傳統領域爭議在凱道、228公園露宿。圖為2017年原轉小教室在凱道前舉行記者會燃起狼煙表達不滿。（中央社檔案照片）

原轉小教室2017年露宿捷運台大醫院站1號出口，抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」排除私有地。時任行政院長賴清德（後左2）前往探訪。（林祐竹提供）

紀錄片導演馬躍．比吼表示，很可惜過去台灣原住民的故事及歷史，都是從第2點、第3點開始講。他解釋，如近期台南盛大舉辦建城400年，這就是沒有第1點，完全忽視原住民的存在，希望這種「沒有同理心」的活動，520之後能愈來愈少。

原轉小教室成員巴奈、那布、馬躍．比吼自2017年2月23日創立，為了抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」將私有土地排除於辦法適用範圍，限制原住民族諮商同意權行使範圍，開始於凱道、228公園紮營。

原轉小教室表示，對於原住民族土地轉型正義問題及原住民族政策，仍會持續關注。（編輯：管中維）1130505

為抗議原住民土地劃設辦法，原住民團體「原轉小教室」在凱達格蘭大道、228公園持續近2700天的紮營，將於新政府上任後拔營，歌手巴奈（左）5日出席「在路上的朋友派對」活動，情緒激動、頻頻拭淚。右為藝文工作者那布。中央社記者裴禛攝 113年5月5日

原住民團體「原轉小教室」5日在凱達格蘭大道舉辦「在路上的朋友派對」，宣布將近2700天的228公園紮營將告一段落，原住民歌手巴奈（左2）、藝文工作者那布（中）、紀錄片導演馬躍．比吼（右2）登台感謝各界支持，手舉「沒有人是局外人」毛巾，盼社會大眾對原住民族有更深刻了解。中央社記者裴禛攝 113年5月5日

原住民團體「原轉小教室」為抗議原住民土地劃設辦法，在凱達格蘭大道、228公園持續近2700天的紮營，成員5日舉行「在路上的朋友派對」活動，宣布將於520拔營，現場也邀請民眾席地而坐，聆聽音樂、短講。中央社記者裴禛攝 113年5月5日

原轉小教室「在路上的朋友派對」5日在台北凱達格蘭大道登場，宣布520將離開抗爭地點228公園，結束將近2700天的紮營，歌手巴奈（持麥克風者）帶領群眾跳原住民舞蹈。中央社記者裴禛攝 113年5月5日

原住民團體「原轉小教室」5日在凱達格蘭大道舉行「在路上的朋友派對」，宣布將近2700天的228公園紮營，將於新政府上任後拔營，歌手巴奈（前左）現場帶領群眾跳原住民舞蹈。中央社記者裴禛攝 113年5月5日

原轉小教室5日下午在台北凱達格蘭大道舉辦「在路上的朋友派對」，歌手巴奈帶領群眾跳原住民舞蹈，期待推動社會對原住民族了解，政府落實轉型正義。中央社記者裴禛攝 113年5月5日