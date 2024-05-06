國立原博館首期經費58億 陳建仁：連結世界南島語族

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（中央社記者張已亷高雄6日電）國立原住民族博物館獲行政院核定第1期新建經費58億多元，建築總樓地板面積逾2公頃；院長陳建仁今天到高雄鳥松視察園區預定地，期許原博館成為台灣與世界南島語族連結重要關鍵。

行政院長陳建仁與監察院長、國家人權委員會主委陳菊，以及原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、高雄市長陳其邁與多名民意代表到原博館預定地視察。陳建仁表示，原博館不僅是台灣原住民族的博物館，也是世界南島民族的博物館。

陳建仁表示，原住民族文化受世界重視，政院今年3月核定博物館第1期自民國113年到120年新建計畫，第2期計畫將加強推廣原民文化與國際合作，希望核定後相關單位加強籌備。

夷將．拔路兒表示，原博館起初有8縣市爭取設立，高市府無償提供澄清湖園區約14公頃土地作為設館基地，後續將與高市府共同辦理工程競圖及發包，預計第1期計畫120年完工、隔年開幕。

夷將．拔路兒指出，原博館總經費新台幣70.49億元、總面積約14公頃，新建計畫採整體規劃、分期興建方式辦理；第1期工程為主展示館、珍藏館、祭儀廣場及文創產業與觀光旅遊等設施，建築總樓地板面積為2萬7185平方公尺。

陳其邁表示，原博館座落澄清湖畔，未來有捷運黃線經過，是交通非常便捷的地方，後續會協助博物館連結周邊學校及各類型展館，讓博物館成為兼具多元文化及休閒觀光據點。

原民會指出，原博館主要功能包含原住民族文物展示典藏、生態環境教育體驗，以及帶動原民文創產業與周邊觀光旅遊產業，並強化台灣各族群互為國家主體平等地位體認、建立原住民族與漢民族及世界溝通平台，完整呈現台灣原住民族文化及主體性史觀。（編輯：陳仁華）1130506