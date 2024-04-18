人權館增建工程開工 落實轉型正義階段任務

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）「景美人權園區」國家人權博物館修增建工程今天舉行開工祈福儀式，行政院政務委員羅秉成表示，這只是轉型正義工程的一部分，未來不只有形工程要做，無形記憶及教育工程也都要持續做。

典禮包括羅秉成、文化部長史哲、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者蔡寬裕、張則周、陳中統，以及政治受難者家屬楊璧如（已故政治受難者蔡焜霖夫人）等人出席。

羅秉成致詞表示，轉型正義工程涵蓋時間與空間的記憶及教育三部分，其中時間是最大的挑戰，如果不努力作為，時間一旦消逝，轉型正義就會跟著被社會遺忘。因此，行政院在今天宣布519為白色恐怖記憶日，為的就是不讓社會遺忘這段歷史。

史哲致詞時透露，去年6月蔡焜霖代表白色恐怖受難者寫信給他，信上有許多人連署，「那封信我看了覺得很難過，蔡焜霖前輩特別說，時間一直過，事情一直拖，到底什麼時候可以看到大家所關心的博物館最核心建築物，今天工程於動土，可惜蔡前輩已經不在。」

史哲表示，人權博物館增修建工程是轉型正義裡面有形工程當中的核心，代表以國家的資源來保存記憶及館藏，而且是由國家出來面進行制度性的保存，「這是一個實現記憶的具體工程，（轉型正義）有形的工程要做、無形的工程也要做。」

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根據人權博物館發布新聞稿，此次工程將修建地上3層既有建築，增建地下3層、地上3層博物館展示典藏大樓，並整合建築週邊景觀，以符合人權博物館除保存歷史與記憶外的更多博物館功能。

修增建完成後的展示典藏大樓將完備人權館文物典藏、展示及公共服務等需求空間，提升博物館整體功能。工程經費約新台幣11億3892萬餘元，預計2028年第2季完工。（編輯：龍柏安）1130418