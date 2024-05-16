文化部集資送iPhone 史哲：毫不知情

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）文化部長史哲5月20日將卸任轉任政務委員，文化部內有長官用公務信箱發郵件要求集資送iPhone給史哲，對此史哲表示毫不知情，文化部表示並非強迫，也不是為特定人量身訂做。

文化部今天回應表示，史哲對於這件事完全不知情，且先前已一再表示謝絕一切餐會、歡送會等。對於同仁表達的心意，史哲表示心領感謝，但絕對謝絕送禮。

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「靠北藝術」粉絲專頁有網友爆料，文化部正集資送史哲要價4萬3400的iPhone 15 Plus，並列出致贈紀念品個人分攤金額，其中次長每人擔2100元、主秘、參事、一級單位主管及所屬機關首長每人900元。

文化部表示，有關邀集12職等以上及附屬機關首長致贈紀念品一事，為文化部及文建會時期就有的慣例作法，主要藉紀念品表達對於歷任部、次長（主委、副主委）卸任的致意及感謝，也是公私部門常見的人情味，並非為特定人量身定做，且非強迫性質。目前人事處已收款項將全數退回。（編輯：龍柏安）1130516