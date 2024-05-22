文化部長李遠立院處女秀穩健 給自己打80分

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）文化部長李遠（小野）今天首度站上立院備詢台，從早上9時到下午1時30分左右，備詢回答過程穩健誠懇，毫無疲態。面對媒體提問，李遠說給自己打80分，「而且我發現我體力還不錯。」

首次以文化部長身分到立法院接受質詢，李遠聽見鈴聲就立刻停下來，被立委提醒只要沒有被主席按鈴制止，就可以一直講下去；國民黨立委萬美玲在質詢時表示李遠有自己的看法跟想法，也很務實現狀；國民黨立委柯志恩則說李遠講話太慢了，會占掉她的質詢時間。

李遠在立法院教育及文化委員會結束之後接受媒體訪問時表示，他沒有把質詢當成「你來我往」的攻防，「我只是真心分享我的想法，當很多委員知道你講出真心的東西，他也許就比較不會那麼有敵意。」

李遠表示第一次進立院的心情「比想像中好」，「我發現很多委員會拿出我的書跟電影，包括『蛹之生』等等，感覺我有很多創作好像跟他們一起成長，所以幾乎是一個心靈交流。」

有立委建議前任文化部長史哲提出的「文化黑潮」內容，要不要改成「野黑潮」，李遠表示黑潮就是黑潮，而且是前任部長史哲在任時提出來的，「我不會去改變。」

李遠說以前也許他會想要改變世界，做了台灣電影新浪潮，做了電視文藝復興，「但現在的我已經不會去想去創造多偉大的東西，因為文化的細節實在太多，每件事都要做。」

李遠分享了一個他在發布成為文化部長當天做的夢「野溪之樹」，「夢裡面很簡單，裡面有一條溪，溪邊有一棵樹。」李遠說他想到他這個年齡該做的事情，已經不是要創造潮流，「而是把每條溪水弄乾淨，就像是野溪之樹，只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。」

李遠表示，這次跟過去在北市府工作期間接受台北市議會質詢相比，「現在好太多了，我經過磨練，情緒不會起伏太大。」

李遠說，謝謝立委們態度都很好，「今天講的重點包括抄襲，包括講歌仔大戲『1624』，這些事件對文化部來說都是很大的教訓，我覺得大家質詢都很合理，該反省的是我們。」（編輯：李亨山）1130522