面對立委 文化部長李遠：開誠布公是唯一之道

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李遠（小野）到立法院做業務報告。面對立法院二讀藐視國會罰則，李遠說，文化部會盡量提供所有細節，「開誠布公是唯一面對立院之道。」

李遠今天在業務報告前接受媒體訪問時表示，昨晚熬夜看資料，「我個性比較幽默，來立法院很怕講錯話。」面對立法院唯一的自處之道就是誠懇，「誠實就是唯一面對立院的。」

面對立法院二讀的藐視國會罰則，李遠指出，基本上以他對文化部的了解，「我們會盡量提供到每一個細節，譬如說立委想知道的所有東西，我覺得我們都會全部提供，因為開誠布公是唯一能夠面對立法院的唯一的方法。」

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李遠表示，以前曾經想過到立法院是一個很可怕的事情，可是真的面對時反而很輕鬆，「我覺得立法委員代表民意，我必須要回答他們的所有問題，然後講得越清楚越好。」

他指出，他對於文化部的基本概念是重視青少年及兒少，因為自己一直是很關心這個題目的，所以文化幣就是一個，希望使用年齡可以往下降到13歲，可能要等明年通過行政院預算才可以實行，「這是我的心願」。（編輯：戴光育）1130522