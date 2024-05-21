華視不公不民問題如何解套 李遠：把品牌做大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）華視有官股又有民股，定位為商業電視台，但又因公視持股占8成，如何在公共性和民間商業經營取得平衡等問題，一直是外界關注焦點。文化部長李遠表示，盼華視做大品牌就有機會解套。

李遠（筆名小野）曾任華視總經理，深知內部營運狀況，他表示，如果華視民股有意願要賣，得去找公廣集團，「文化部只能做政策修法，但我還是會積極去了解。」李遠認為，民股問題勢必要解決，如果民股持有者願意賣、法規也容許，就由公廣集團來談買民股。

李遠是第1屆公廣集團公共化的首屆總經理，「華視對外招考總經理，我考上了之後，就是我厄運的開始。」李遠回憶他到了華視上班感受深刻，「華視是一個必敗之地，當一切的法規跟配套沒有做好的時候，每個上來的人都是準備必敗。我只能說把戰場整理一下，交給下一個人來拯救。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李遠說，沒想到18年後戰場依舊，「當時我擔任華視總經理任內被規定不能賣廣告、不能做政論節目；也錯失把華視民股買回的機會，我還開玩笑說那時華視成立35年，公視才8年，就像一個35歲的女人嫁給一個8歲的小孩。」

李遠表示，他上任後會了解華視現狀，包括環境、條件及問題。除了持續努力修法，他也期許華視能把新聞做好，做大自己的品牌，相信有機會可以解套。（編輯：張雅淨）1130521