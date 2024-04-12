小野接任文化部長 業界盼帶領台流、出版升級

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）作家小野（李遠）出任文化部長，文化界多所期待，影視界盼他在電影方面的專業帶領「台流」升級，出版界則希望出過百本書的小野部長多關注出版，並規畫台灣文化及出版政策。

時報出版董事長趙政岷接受中央社記者訪問表示，台灣的出版、影視文化業面臨困境，雖然政府在救急部分是有的，但好像無法救窮、脫貧，文化工作者還是很辛苦，書賣不動，做劇團、拍電影的沒有幾個真正賺錢。

趙政岷強調，如果文化工作者都還是得拿補助拍電影、開書店或是做出版，文化的路其實走不遠，「我們目前需要的是一個10年的文化政策或出版政策。」

趙政岷表示，小野出過書，待過電視台，又有劇場經驗，同時也是一個有孫子的部長，可以跟30幾歲、10幾歲的世代溝通，如果小野部長可以給他的孫子一個有未來希望的文化政策，以此為出發點、許台灣文化一個大未來，讓台灣的文化國力真正提升，台灣的文化才會有更多機會。

紙風車創辦人李永豐告訴中央社記者，小野是紙風車基金會的董事長，這幾年幫紙風車很多忙，也讓紙風車有所提升，因此他去當文化部長，「我們當然就是很傷心啊。」

李永豐接著話鋒一轉說：「但紙風車失去一個董事長，國家多了一個人才，紙風車給予尊重跟祝福，也期待他為文化界做更多事。」

影視推手、三禾行銷總經理張正芬表示，小野是一位全方位、有理念也有情懷的文化人，過去她在電視台工作曾和小野有過合作及交流，認為小野很有理想，也很有市場概念。

張正芬希望文化部未來在影視方面的政策推動，能有更多國際合作及產銷合一的作法，相信文化部會成為影視產業最重要的支柱。

影視公司「牽猴子」共同創辦人王師表示，「小野老師」是業界公認的暖男。他從10多年前認識小野到現在，無論在哪一個職位，小野都對後輩展現無比的親和與鼓勵，而小野對台灣影視與文化領域的關注與投入也始終如一，「非常謝謝他願意跳火坑，繼續帶領大家奮戰。」

資深出版人、華山文創園區董事長王榮文則表示，他對史哲未能留任感到不捨及驚訝，但對「好朋友」小野當文化部長，王榮文也表示「樂觀其成」，他說，史哲在文化部長任內對影視、數位出版展現強烈企圖心，讓各界有所期待，小野本身文學創作的背景，也許會讓相關政策有所延續。（編輯：龍柏安）1130412