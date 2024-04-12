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首頁 / 政治

電影推手、出書百本 小野樂當永遠的文化追隨者

2024/4/12 12:21（4/12 13:28 更新）
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小野在1990年12月金馬獎頒獎典禮上，以「刀瘟」獲得最佳改編劇本獎。（中央社檔案照片）
小野在1990年12月金馬獎頒獎典禮上，以「刀瘟」獲得最佳改編劇本獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北12日電）作家小野（李遠）將出任新內閣文化部長，各界眼睛為之一亮。小野出書破百本、為1980年代「台灣新電影浪潮」重要推手之一，當過華視公共化後首任總經理，是文化界公認的點子王，不過他卻樂當「永遠的文化追隨者」。

小野

李遠（小野）小檔案

  • 生日：1951年10月30日
  • 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
  • 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
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是文壇及電影界重量級人物，一直在接受不同挑戰，他在2016推動「台北市影視音實驗教育機構」並擔任校長時曾說，「會做一些你以為校長不會做的事」，讓各方對他擔任文化部長充滿想像。

小野曾接受中央社專訪表示，自己大部分時候是個追隨著，別人都在第一線衝，他做別人的後盾，他經常告訴自己思考方式、心胸都要開放，因此一路以來跟別人學到非常多東西，「如果你把自己變得很開放，包容性會變得很高，收穫最多的當然是自己。」

小野說，台灣歷經戒嚴時期，民主化以後也經過幾次政黨輪替，當這個社會在變動的時候，從事文化工作的人通常不會去參與政治，總是會認為自己改變不了世界，但從事文化工作的唯一能做就是文化，「當你這樣想的時候，不會把自己看得太偉大，整個人就會有一種踏實感。」

小野（左）在2006年4月從華視原任總經理江霞（右）手中接過印信，成為帶著華視走向公共化的第一任總經理，公廣集團董事長陳春山（中）監交。（中央社檔案照片）
小野（左）在2006年4月從華視原任總經理江霞（右）手中接過印信，成為帶著華視走向公共化的第一任總經理，公廣集團董事長陳春山（中）監交。（中央社檔案照片）

小野說自己一直是一個很幸運的人，曾在家裡陪小孩10多年，一直在寫童話故事，但其實他想要做的是拍動畫，只是沒有能力跟資金，但想說故事給孩子聽的初衷不變，當時滿腦子都在想故事，而且是跟著自己的孩子一起創作，度過一段非常愉快的時光。

小野本名李遠，1951年生，國立台灣師範大學生物系畢業，曾赴美國紐約州立大學水牛城分校分子生物研究所就讀。1973年起以「蛹之生」、「試管蜘蛛」、「生煙井」等作品成為1970年代最暢銷作家之一，至今出書超過百本。

30歲後成為1980年代「台灣新電影浪潮」重要推手之一，完成電影劇本30部，電影劇本5度入圍電影金馬獎，並以「恐怖分子」、「我們都是這樣長大」、「刀瘟」等獲得英國國家編劇獎、亞太影展及金馬獎最佳劇本獎。

台北市影視音實驗教育機構創辦校長小野2021年曾說，他現在能做的，就是把過去在影視圈累積下的經驗，傳承給新的一代。（中央社檔案照片）
台北市影視音實驗教育機構創辦校長小野2021年曾說，他現在能做的，就是把過去在影視圈累積下的經驗，傳承給新的一代。（中央社檔案照片）

小野擔任紙風車文教基金會董事長，為「台北市影視音實驗教育機構」創辦校長，並曾任台北市文化基金會董事長、創始「台北電影節」主席、台視節目部經理及華視公共化後第1任對外徵選總經理。

小野不只寫作、推動電影，更長期關注台灣的教育改革、生態環境及文化發展，身體力行參與許多社會運動，2006年和徐仁修、黃武雄等人發起「千里步道運動」，串聯民間及公部門的力量，呼籲親近自然、守護大地。

小野說，當時不是要鼓勵大家爬大山，而是讓大家從短短的步道開始，然後愈走愈長，有時走個好幾天，這樣才可能真正認識自己的家鄉及土地。

此外，小野近年推動「台北市影視音實驗教育機構」不遺餘力，那是個體制外的學校，面對的是一群熱愛電影的年輕人，對他而言是一大考驗，只有一種方式就是取得大家的信任，並告訴他們「我幫你做一些你以為校長不會做的事」。（編輯：陳政偉）1130412

#小野
#文化部長
#李遠
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