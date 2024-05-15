紙風車劇團大型雨馬 520總統就職典禮歡慶亮相

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（中央社記者王寶兒台北15日電）520總統副總統就職典禮在即，紙風車劇團將出動7噸重的藍色「雨馬」道具，並以3首客家曲目邀請逾200人表演團隊演出，為典禮帶來祝福。

紙風車劇團今天帶著大、小「雨馬」與媒體見面，團長任建誠表示，「雨馬」在劇團遭逢火災、台灣陷入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時誕生，這樣的創作背景，就是希望能帶來溫柔、堅強及勇敢的力量。

紙風車劇團在2021年推出「雨馬」客家音樂劇，該劇改編自作家小野1991年創作的同名繪本。在客家委員會支持製作下，「雨馬」造型也融入客家文化元素，如繁花圖樣、呼應藍染的藍色皮膚等。

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此次受邀於總統副總統就職典禮演出，「雨馬」道具改搭配3首客家組曲，分別是「可愛客家話」、「夢想發泵」及「母親之歌」。任建誠分享，此次特別邀請來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一起參與演出，表演團隊逾200人，共創傳統到創新的「新客家」面貌。

任建誠預告，演出陣容中也可看見如藍鵲、黑面琵鷺、五色鳥等多種台灣元素的造型偶，期望能詮釋主題「和平幸福 堅韌台灣」。（編輯：唐聲揚）1130515