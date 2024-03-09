紙風車台南山海巡迴2日 孩子們大喊不要放棄夢想

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）紙風車劇團持續368鄉鎮市區兒童藝術工程，8日及9日一連兩天於台南演出，一場在南化，一場在將軍，從山邊演到海邊，許多觀眾不畏寒風帶著孩子前來看戲，台上台下持續創造感動。

紙風車文教基金會發布新聞稿，紙風車劇團團長任建誠表示，在昨晚演出的開場，時間老人對遇到困難的唐吉軻德說：「不要放棄夢想，相信自己，要堅持到底」，沮喪的唐吉軻德回應：「我真的可以嗎？」台下孩子大聲喊：「不要放棄！你可以的！」當下所有參與人員都紅著眼眶且感動微笑。

任建誠說，不管遇到什麼樣的困難，儘管遇到天候嚴峻、南北奔波疲倦的身體，只要聽到這一聲聲稚嫩加油聲，似乎又加滿了可以繼續往前的能量，也提醒著紙風車，台灣還有很多鄉鎮等待我們去努力完成。

紙風車基金會執行長張敏宜表示，這次台南最終2場的演出，一場是靠山也是台南人口密度最低的南化區，一場是在臨海偏鄉的將軍區，許多小孩與大人都是第一次看到這樣國家劇院級的演出。張敏宜說，這一晚對於這些人來說不只是一場美好的藝術夜晚，當下那份感動及藝術啟發，在許多年後將會是一個難忘回憶。

紙風車基金會董事、鎰勝工業董事長黃子成在將軍區的演出致詞表示，「紙風車披星戴月翻山越嶺走了12年，今晚終於來到了台南最後一場將軍區，期望這一晚的演出可以帶給台南孩子一個難忘的夜晚」。

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紙風車368兒童藝術工程發起人之一的許燕如以奶媽「李招治」的名義支持這次台南演出，她說自己從小父親就過世，是奶媽將她照顧長大，奶媽今年98歲了，許燕如希望將這份愛分享給更多人，也盼用一齣戲給予台南孩子溫柔的陪伴，如同奶媽給她的愛，「就讓今晚的感動在每個人的心中蔓延」。

紙風車結束台南演出，將持續向屏東邁進，19日在長榮百合國小、20日於南和國小、21日於滿州國小，一連3晚演出精彩的屏東在地故事。（編輯：陳彥鈞）1130309