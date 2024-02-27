紙風車368兒童工程南投最後拼圖 仁愛鄉完成巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）紙風車劇團今天前進南投仁愛鄉，成功演出「台灣幻想曲」，這是「紙風車368兒童藝術工程」在南投縣的最後一站，距離102年在南投魚池鄉展開南投的第一場演出，整整走了11年。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天接受中央社訪問時表示，藝術工程在南投縣仁愛鄉的演出，原本去年就要完成，但因天氣因素延期，「這次有機會紙風車第一次在南投仁愛鄉搭設劇院級的舞台，要感謝台中蔡先生及各界熱心人士促成，讓南投仁愛鄉的孩子也有機會踏上藝術的第一哩路」。

紙風車劇團今天清晨5點從台北出發，歷時4個多小時車程，來到了仁愛鄉清境國小，看到座落在山巒中的舞台，團員們都非常激動。這次演出動用了9台9人座及2台中型巴士，將仁愛鄉鄰近的都達國小、發祥國小及南豐國小百餘名家長及師生，一起接駁到清境國小觀賞。

今晚的「在地故事」演出以南投為主角，從原住民、明清到日據時期至今，歷經霧社事件、九二一大地震等等歷史傷痕，透過演出，讓南投的孩子們瞭解自己生長所在地的歷史，非常動人。除此之外，紙風車最受歡迎的「海底世界運動會」讓全場大人小孩歡聲雷動，「黑光幻想曲」更延伸了孩子的想像力。

發祥國小教導主任方竣憲表示，17年前「紙風車319兒童藝術工程」在仁愛鄉的演出，他也有帶隊來看戲，「雖然車程來兩小時，但偏鄉的藝術教育本來就很缺乏，對於我們的學生來說，這樣的藝術機會很難得。」

清境國小家長會副會長陳信翰表示，他曾經看過紙風車演出的南投在地故事，非常感動，今天特別帶著自家種的茶葉到演出現場送給工作人員加油打氣，也與清境國小120名師生及家人一起觀賞。

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演出結束後，仁愛鄉的孩子仍依依不捨離去，最後劇中的主角巫嬤嬤及演員一起到台下一一與觀眾合照，為孩子的童年留下美好記憶。張敏宜表示，今晚只有10度低溫寒風，但能看到孩子及大人們因為演出而綻放的笑容，在場的所有人員都感到非常溫暖，「期待這個藝術的夜晚，能帶給孩子種下藝術種子。」

紙風車368兒童藝術工程下一場將於3月2日在基隆暖暖碇內國小旁空地演出，這場也是基隆市最後一區的演出，當天也將帶來精彩的基隆在地故事，歡迎有興趣的大小朋友到基隆觀賞，詳情可上紙風車368兒童藝術工程官網 http://www.319kidsmile.org/368/index.asp 。（編輯：李亨山）1130227