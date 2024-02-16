紙風車368兒童藝術工程 最後24鄉鎮還缺千萬經費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）歷經12年，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」預計今年10月舉行最後1場演出，至今仍有包括連江縣東引等最後24個鄉鎮尚缺千萬元經費，紙風車盼外界捐款，讓台灣孩子接觸藝術。

紙風車文教基金會執行長任建誠今天在記者會上表示，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及火災肆虐，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程至今12年，捐款尚未達標，「我們走得慢，但我們不曾停下腳步；但演出速度，已經趕不上孩子們成長的速度，這讓我們非常憂心」。

任建誠說，目前仍有新台幣1000多萬元缺口，雖然尚未捐滿，但紙風車已經排定行程，「這代表我們一定要完成的決心」。除了募款之外，紙風車先前疫情期間向高雄銀行貸款5000萬元，3年來已經還款1000萬元，「我們努力演出，也歡迎外界持續邀演，讓我們可以還清債務」。

紙風車目前除了「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」之外，「紙風車青少年反毒戲劇工程」即將突破千場演出，3月將2度前往金門巡演；「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」今年將累計超過破300場。「紙風車屏東團」3月將以「落地掃」方式前進屏東4廟口廣場等地演出，傳遞反詐騙等社會議題。

紙風車文教基金會執行長張敏宜說，今年最重要的任務之一就是完成兒童藝術工程，「只有一個地方金門烏坵，因為地理環境及時間的因素無法演出，我們今年將最後1場放在台北國家兩廳院藝文廣場，同步我們也統計設籍在烏坵的兒童，將會安排交通接駁，讓他們到台北參與」。

張敏宜說，第1次319兒童藝術工程5年完成，這次368兒童藝術工程花了12年，「很多朋友因為這樣認識紙風車，也因為邀請紙風車演出，累積了社區情感，也影響了地方政府的政策，這是我們覺得很有意義的地方」。

任建誠表示，現在說全家晚上要去戶外看戲，變得很自然，這都有利於藝術扎根。

從2022年開始的紙風車屏東團，今年籌備全新創作，紙風車劇團副團長莊瓊如表示，劇本內容以傳遞日常生活資訊與知識為主，補足家中長輩資訊落差，比如說會以戲劇橋段演出現代詐騙集團伎倆，提醒長輩不要被騙；現場也將搭配即興互動，讓觀眾透過實體演出，近距離感受表演藝術的樂趣。

除了公益計畫，紙風車劇團預計將「順風耳的新香爐」改編台語版，持續籌備新製作，今年年度演出目標預計240場。張敏宜表示，今年也將開放招募培訓行政、演出、技術等領域人才，讓紙風車新血的加入，延續台灣孩子的笑容。（編輯：管中維）1130216