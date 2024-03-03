紙風車演出不畏風雨 368兒童藝術工程基隆暖暖達陣

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（中央社台北3日電）不畏狂風低溫，紙風車368兒童藝術工程昨晚在基隆暖暖完成基隆最後一場演出，面對突然降溫及下雨天氣大變，紙風車不考慮預算直接加設觀眾席帳篷，就是要讓大雨寒風中近千名大小朋友更安心看戲。

紙風車文教基金會發布新聞稿表示，這次紙風車在暖暖區的演出，獲得基隆市政府文化局、教育處，以及暖暖區公所與碇內國小、碇內國中全力支持；紙風車曾二次到暖暖碇內國小演出，積累粉絲，昨天下午碇內國中師生幫忙排椅子，碇內國小家長組成志工團維持晚上演出秩序，展現了地方團結力量。

紙風車基金會執行長任建誠表示，雖然氣象報告說會下雨，但紙風車決定信守與孩子們的約定，加設觀眾席區帳篷及圍布，雖然預算增加，但看到很多家庭手牽手一起來看戲，穿著雨衣因為演出一起大笑，大家都覺得很值得；任建誠說，即使在雨中工作，也要帶來國家戲劇院級的演出給孩子看。

任建誠表示，這次基隆能夠完成368兒童藝術工程最後一哩路，很感謝宜勝橡膠石董事長「石媽媽」及各界熱心人士支持，讓基隆孩子都有機會踏上藝術的第一哩路。

「石媽媽」多年來已是紙風車劇團非常資深志工，從2007年開始就默默捐款支持319兒童藝術工程，至今超過17年；石媽媽說：「聽到演出現場那麼多孩子的笑聲，就覺得台灣有希望，希望可以透過捐款支持，讓更多台灣小朋友可以看戲。」

紙風車劇團昨晚「台灣幻想曲」演出「在地故事」以基隆為主角，從原住民、荷蘭到日據時期，百年來經歷鐵路興建、軍事、商業、漁業三用途港埠發展至今，將基隆精采的前世今生入戲，讓孩子瞭解自己的家鄉，深具意義。

當紙風車劇團中的唐吉軻德帶著僕人桑丘及愛馬現身時，大雨狂飆，也讓小朋友活生生感受到唐吉軻德不顧環境艱辛，努力克服困難，完成挑戰的勇氣，也是最好的戲劇教育。

紙風車368兒童藝術工程將於3月8日及9日在台南南化國小與將軍國小演出，完成最後一站台南368兒童藝術工程。（編輯：陳仁華）1130303