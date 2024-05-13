高雄傳藝園區定位台灣歌仔戲中心 3大輔導金鼓勵

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（中央社記者王寶兒台北13日電）為支持歌仔戲發展，文化部今天表示，定位高雄傳藝園區為「台灣歌仔戲中心」，包含先前公布的「外台2.0」展演補助等，以3大「輔導金」鼓勵民間劇團持續進行歌仔戲製作。

文化部今天發布新聞稿表示，期盼以專責人力、經費資源及黑潮、語發計畫等推動歌仔戲發展，作為全國歌仔戲保存、傳承、研究及人才培力基地。

文化部關注民間倡議多年的「歌仔戲中心」提議。經考量高雄擁有台灣最多立案的歌仔戲劇團，以及最多的從業人員與忠實觀眾群，於是將今年完成重新整建的「左營海軍中山堂」及新建「綜合大樓」所在的高雄傳藝園區，定位為「台灣歌仔戲中心」。

左營海軍中山堂於1950年開幕，原是作為海軍集會場所，後改為電影院，1960年代後開放一般民眾觀賞電影，直到2009年底吹熄燈號。2013年高雄市政府登錄為歷史建築，文化部於2017年動工重新整建，歷經多年，今年4月中旬完工，正進行試營運。

試營運期間，傳藝中心安排全台灣由南到北16個歌仔戲團於每週六、日下午接力演出至8月；目前完工的新建綜合大樓，規劃作為展示、研習、排練場地，併隨近期正式開放將推出「歌仔上媠」特展，以歌仔戲發展史呈現各階段的演出型態。文化部表示，至於園區整體也將與豫劇團跨界合作。

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文化部長史哲表示，期許「台灣歌仔戲中心」不僅立足高雄，也能將歌仔戲的種子散佈全台灣、甚至國際。除以專責人力、經費資源等，全方位保存及傳承歌仔戲藝術，也在既有生態基礎上，修編應用及當代演出製作模式，透過前後場人才培力計畫傳承技藝同時，藉由推廣拓展民眾參與面向與深度。

文化部今天另公布「出角－歌仔青世代」新編製作、「歌仔戲旗艦展演」2項補助計畫，「出角－歌仔青世代」新編製作補助計畫，鼓勵青年以現代編導觀念編創傳統戲曲；「歌仔戲旗艦展演」補助則鼓勵歌仔戲團以台灣在地故事創編大型歌仔戲。（編輯：李亨山）1130513