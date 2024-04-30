巴黎文化奧運台灣館主視覺 傳遞自由共好精神

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）2024年巴黎文化奧運「台灣館」將在7月登場，台灣館主視覺由設計師顏伯駿操刀，設計以Taiwan中的W作為視覺核心，向世界傳遞相信自由、一起美好的清楚訊息。

文化部今天發布新聞稿表示，台灣館主視覺由多次擔任金曲獎、金穗獎、台灣文博會視覺統籌的顏伯駿操刀，設計以Taiwan中的W為視覺核心。

顏伯駿解釋，W在英語中代表雙重的U，而在法語中則是兩個V的結合，不僅表徵台灣對國際合作的開放態度，也反映台灣願意攜手與全世界共享雙贏的文化願景。

延伸設計中，則將W與世界通用的視覺語彙結合，展現更豐富的語境，並期融入雙贏、同理及多元價值，發揮台灣館的現代性、親和力與包容性，強化文化奧運台灣館文化交流平台的意義。

今年巴黎文化奧運「台灣館」將與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國同場較勁，展現來自台灣的多元價值與文化自信。文化部表示，巴黎文化奧運台灣館由「匯聚台流文化黑潮計畫」支持，是落實文化外交一大亮點。

文化部表示，台灣藝文參與2024年巴黎文化奧運籌備，自東京奧運後即已啟動，在掌握拉維特園區受指定為文化奧運官方場地後，駐法國代表處台灣文化中心即安排園區藝術總監馬澤里（Frédéric Mazelly）於2023年初訪台，並獲得馬澤里主動邀請台灣參與文化奧運。

文化部長史哲則在2023年9月親赴園區參訪，並宣告「台灣不會缺席」；2024年1月文化部次長王時思再率隊赴園區場勘，逐步開展參與籌劃。

史哲指出，促成台灣文化軟實力躍上世界舞台，一直是文化部致力落實的政策目標，而奧運融合文化內容呈現，已是各屆主辦國的策辦方針。

史哲表示，台灣也將首度以「台灣館」之名共創參與文化奧運，與世界分享源自於自由民主根基的多元價值，也象徵未來台灣將持續以文化自信邁向國際的宣告。（編輯：張雅淨）1130430