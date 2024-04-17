巴黎奧運倒數百日 體育署長鄭世忠：成績會比上屆好

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（中央社記者黎建忠高雄17日電）巴黎奧運今天進入倒數100天，國訓中心舉行宣誓儀式，出席的選手代表陳念琴、吳詩儀、彭名揚、林昱堂都展現拚戰決心，體育署長鄭世忠強調，相信今年成績一定會比上屆還要好。

上屆東京奧運台灣代表隊共計拿下2金4銀6銅的史上最佳成績，鄭世忠在接受中央社訪問時表示，現在選手、教練都早已不是單槍匹馬奮鬥，國訓中心、體育署都會扮演好最強後盾的角色。

鄭世忠表示，今年的巴黎奧運，有許多較資深的選手都是生涯最後一舞，相信大家都會做出最佳表現，「我認為在大家齊心努力之下，成績一定會比上屆東京奧運還要好。」

過去幾屆亞運、奧運，體育署都有設置中繼站，讓選手就算在國外也能品嚐到家鄉的美味，今年巴黎奧運同樣比照辦理，並另外租借當地的物理治療診所提供服務。

為了提倡環保和永續議題，巴黎奧運選手村並沒有裝設冷氣，僅在地底裝設冷水管降溫，但因為不確定7、8月天氣會如何，因此體育署也提前做好準備。

鄭世忠透露，「我們目前已經租借50台移動式水冷氣機，提供給需要的選手使用，只是不知道水冷氣機的噪音問題會不會影響到選手的睡眠品質，因此我們會先買幾台給選手先試用。」

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天也出席宣誓儀式，他在接受媒體訪問時表示，巴黎很自豪相隔100年後再度舉辦奧運，也非常歡迎台灣選手到巴黎參賽，「我們一直都有在關注台灣的拳擊、羽球、田徑、舉重等項目，相信一定會有好成績。」

龍燁提到，這次奧運期間在巴黎市中心會設置台灣館，讓來自全球各地的選手、遊客，都能利用這次機會多多認識台灣。（編輯：張雅淨）1130417