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田徑好手彭名揚林昱堂霸氣宣言 奧運力拚決賽門票

2024/4/17 16:43
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（中央社記者黎建忠高雄17日電）已取得巴黎奧運參賽資格的台灣男子田徑跨欄好手彭名揚、跳遠名將林昱堂，今天出席巴黎奧運倒數百日的宣誓大會時雙雙表示，目前備戰狀況很不錯，目標就是要闖進決賽。

台灣男子跨欄400公尺好手彭名揚今年目前為止，僅在3月參加了新北青年盃田徑賽，原本預計這個月要去澳洲參賽，不過因為主辦單位臨時賽程變動，只好讓他打消念頭。

彭名揚在接受媒體聯訪時表示，目前預計5月會去日本參加3場比賽，「過去我在日本的參賽成績都不錯，現在就是要讓自己的成績穩定在48秒7左右，這樣到了奧運賽場才有得拚。」

彭名揚表示，初步目標就是要在巴黎奧運打破全國紀錄，然後再拚進準決賽甚至決賽，「從上屆東京奧運的成績來看，想要挺進決賽至少得跑在48秒1左右，但我不覺得自己沒機會。」

同樣取得巴黎奧運資格的台灣男子跳遠好手林昱堂，預計下週將參加田徑鑽石聯賽，這也是他今年第1場賽事。

林昱堂提到，目前身上傷勢已經全部都好了，這次參賽就是要找出自己還有什麼缺失，「跳遠這項運動除了實力，也很看運氣，所以我得把踏板這個環節做到最完美才行。」

林昱堂在去年7月的亞洲田徑錦標賽，以8公尺40的成績摘金，並達到巴黎奧運的參賽標準。林昱堂強調，「如果要在奧運奪牌，平常的成績都得維持在8公尺1、8公尺2左右，這也是我現在努力的目標。」

林昱堂透露，到奧運之前預計會參加5場比賽，以這樣的節奏調整到奧運是最完美的。（編輯：張雅淨）1130417

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