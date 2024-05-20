520就職主視覺遭質疑 設計師否認抄襲堅持原創

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（中央社記者王寶兒台北20日電）第16任總統副總統就職典禮主視覺設計由三頁文創辦人顏伯駿操刀，昨晚起遭網友質疑彩色線段主視覺及周邊貓狗徽章疑似抄襲。顏伯駿今天否認抄襲他人作品，且強調「堅持原創設計」。

有網友昨晚於批踢踢實業坊（PTT）Gossiping看板發文，並貼上寫「請問這是抄襲嗎」的圖卡，對比第16任總統副總統就職典禮主視覺與國外藝術家作品，不解為平行創作、共時性或是「發想在前、發表在後」。而顏伯駿、三頁文臉書粉絲專頁陸續也湧入討論留言。

顏伯駿今天以文字聲明稿回應，此次520就職典禮的主視覺設計，以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，採用設計中最基本的線段造型元素，以4種顏色線段代表自由、民主、自信、友善。視覺構成結合台灣四極點創造台灣地理形狀。正副總統的肖像設計也延續主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。

顏伯駿認為，彩色線段作為一種設計元素，在設計歷史上有著悠久的傳統，從包浩斯（Bauhaus）學派到現代主義（Modernism），這種元素已被廣泛應用於各種創作中。此次選用彩色線段的設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

顏伯駿說，視覺作品的判定應該基於創作過程和設計脈絡。此次設計概念以「台灣形狀」為整體核心識別點，從台灣的地理特徵出發，結合四極點進行創意構成，「這才是我們作品的根本，更是設計的核心表現。」

關於貓狗徽章禮品的設計，顏伯駿表示，該圖像是以公司購入商用授權之素材庫iStock為基礎，結合此次設計元素重新製作。（編輯：李亨山）1130520