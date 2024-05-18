解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館提告、自請處分

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（中央社記者張榮祥台南18日電）國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，台文館決定向委託廠商提告求償，查核7年來標案，今年標案研議解約，正副館長自請處分。

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師作品持續延燒，館方繼16日發出道歉聲明，17日已表示將釐清責任及嚴懲相關人員，但網路批評、嘲諷聲浪未見停歇。館方今天緊急召開道歉記者會，但因臨時通知，僅3名記者趕到現場。

台文館長林巾力帶領相關人員鞠躬致歉，尤其是向智慧財產權遭受損害的「嗷嗚龍寶」原創作者「童年Nora」道歉，也為連日來造成社會紛擾致上最深歉意。

林巾力說，抄襲事件肇因於館方輕忽、失職，委託廠商抄襲在先，欺騙在後，致政府威信、形象遭受嚴重打擊，眾多媒體、民眾因相信台文館而對原創者有所誤會、指責，全部責任應由台文館承擔。

林巾力表示，台文館作為文化部所屬3級國家級文化機構，應對原創性及智慧財產權有絕對要求與重視。但此案自5月8日發生迄今的處理與說明過程，館方確實有許多必須深切檢討的地方。

至於報載原創者將跨海提告，林巾力說，台文館該負的責任絕不逃避，將謹慎地依循法律程序面對。因此，台文館將主動送請文化部政風處查核民國107年至113年抄襲委託廠商標案，懲處台文館相關失職人員，包括館員送考績委員會，林巾力及副館長蕭淑真自請處分。

此外，台文館也立刻對廠商、廠商駐台文館人員提出偽造文書、行使偽造文書等刑事告訴，並依112年合約求償，依採購法提報拒絕往來廠商，113年合約也將研議解約。

台文館去年12月15日推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，直到今年2月農曆春節假期結束，為期約2個月，今年5月10日重啟遊戲，卻爆出「阿龍」圖像是抄襲中國上海繪師Nora QU作品「嗷嗚龍寶」，館方隨即在臉書（Facebook）宣稱絕無侵害著作權。

不過，網路持續熱議，網友批評「阿龍」和「嗷嗚龍寶」相似度至少9分，外型根本一模一樣，台文館被抓包後，卻反咬對方「偷了台文館的龍」。隨後館方才發出道歉聲明指出，委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」的「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也經由偽造產出，委製內容全數下架，遊戲關閉。（編輯：孫承武）1130518

圖為國立台灣文學館10日在臉書上所貼出的實境解謎遊戲主視覺「阿龍」。（圖取自facebook.com/NmtlTainan）

（圖取自嗷嗚龍寶微博weibo.com）