實境解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館將懲處相關人員

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（中央社記者張榮祥台南17日電）國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，因抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，台文館道歉並全數下架；館方今天表示，將釐清行政責任，懲處相關人員。

台文館今天告訴中央社記者，台文館雖是此次事件最大受害者，但仍有行政疏失需檢討改進，台文館人員因過度信賴廠商提供證明資料，也無法在短時間利用相關資訊技術確認廠商資料真偽，館方將釐清行政責任及懲處。

台文館去年12月15日推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，直到今年2月農曆春節假期結束，為期約2個月，今年5月10日重啟遊戲。

未料在實境解謎遊戲重啟前，有人爆料「阿龍」圖像是抄襲中國上海繪師Nora QU作品「嗷嗚龍寶」，台文館獲報隨即在臉書（Facebook）發文否認，宣稱絕無侵害著作權，掀起熱議後，昨天又發表聲明道歉，相關委製內容全數下架，關閉遊戲。

道歉聲明在臉書發布後，留言數逾1300則、超過320次分享，網友紛紛留言批評、嘲諷，也有人呼籲「相關標案是否全部拿出來檢視」。（編輯：郭諭儒）1130517