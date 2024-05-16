實境解謎遊戲「阿龍」抄襲中國 台文館道歉下架

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（中央社記者張榮祥台南16日電）國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」，日前遭爆料抄襲中國上海繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，掀起網路熱議，台文館今天發表聲明道歉，委製內容全數下架，遊戲關閉。

台文館去年12月15日推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，直到今年2月農曆春節假期結束，為期約2個月，今年5月10日重啟遊戲。

未料在實境解謎遊戲重啟前，台文館獲報有人爆料「阿龍」圖像是抄襲中國上海繪師Nora QU作品「嗷嗚龍寶」，館方隨即在臉書（Facebook）澄清表示，「阿龍」是台文館小編（委託廠商擁有編輯權限）及家人的創作，早於中國創作者自稱創作時間近3年，絕無侵害著作權。

不過，網路持續熱議此事，網友批評「阿龍」和「嗷嗚龍寶」相似度至少9分，外型根本一模一樣，台文館被抓包後，卻死不認錯，反咬對方偷了台文館的龍。

台文館發布新聞稿指出，館方今天接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也經由偽造產出。

台文館表示，館方日前因廠商提供不實資料做出回應，造成社會騷動，也無法進一步即時回應社群媒體提問，引發後續風波，館方向原創作者及社會大眾表達誠摯歉意。廠商今天也發表道歉聲明。

台文館強調，此事件損害台文館聲譽、權益至深，將依廠商侵權行為、採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，相關委製內容全數下架，重啟實境解謎遊戲關閉。未來館方將建立更嚴謹審查機制，以確保無侵害智慧財產權情事。（編輯：黃世雅）1130516