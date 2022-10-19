執行署高雄分署公共藝術涉抄襲將拆除 日本陶藝家：仍未獲道歉【獨家】

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）行政執行署高雄分署公共藝術遭疑抄襲日本陶藝家木野智史，經專家會議認定「高度相似」，目前已報請拆除作品，也將向廠商求償解約，木野則希望作者跟分署能向他道歉。

法務部行政執行署高雄分署今天下午向中央社記者表示，昨天已經外聘9名專家學者召開審查會，釐清是否有抄襲疑慮。「公平正義．圓融和諧」創作者蔡文祥也在會中陳述意見，經審查後3名委員直接認定是「抄襲」，另有5名委員則認為需要更實質的調查權，客觀上來看僅能認定雙方作品是「高度相似」，剩餘1名委員認為是「相似」。

高雄分署指出，目前此作品已經先遮蓋不公開展示，根據專家會議結論，除了已向主管機關申請作品拆除流程，將在報請同意後正式拆除外，也將向廠商葛菲雅奇視像空間設計公司進行後續解約跟求償相關支出。

高雄分署也提到，蔡文祥也同意拆除作品跟退款結論，他對於這件事造成許多困擾跟爭議感到抱歉，希望能盡快讓相關爭議落幕。

對此，木野智史透過家人發表聲明指出，高雄分署雖然認同所提出意見，但並沒說會就此銷毀作品。且拆除也不能保障還有抄襲疑慮作品，不會被拿去別的地方繼續展示或販售。

圖為木野智史作品「颪（眼）」。（圖取自木野智史官方網頁kinosatoshi.com）

木野智史認為，當年評選出這件有爭議的作品是高雄分署，所以應該也有責任要道歉，但「蔡文祥與高雄分署卻沒有直接向我道歉，這次事件真的對我的人生造成極大困擾和惡劣影響」。

他強調，特別是蔡文祥目前沒有向自己提出任何金錢賠償、也完全沒表達任何含有歉意態度。「對於我來說，現階段不算有實質解決結論。 」

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日前有民眾指出，法務部行政執行署高雄分署前公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」，和日本藝術家木野智史作品「颪」外形高度相似，質疑涉嫌抄襲。

公共藝術作品「公平正義．圓融和諧」是在民國106年9月11日辦理公開徵選，並於同年12月21日由7名委員（包含5名外聘專家、建築師）決選，於7件參選作品中共同評選出得分最高的作品；作者是蔡文祥/葛菲雅奇視像空間設計公司。（編輯：吳協昌）1111019