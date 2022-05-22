劉德華代言奧迪「小滿」廣告涉抄襲 官媒：年度醜聞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

劉德華代言的奧迪汽車「人生小滿」廣告影片，在網路熱評不久即被控抄襲他人文案，不到一天即告下架。廣告商、一汽奧迪及劉德華先後道歉致意。（圖取自華仔天地網頁awc618.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）奧迪汽車在中國推出、由影星劉德華代言的「人生小滿」廣告影片，在網路熱評不久即被控抄襲他人文案，不到一天即告下架。廣告商、一汽奧迪及劉德華先後道歉及致意，官媒更指這是年度醜聞。

這部被稱為「人生小滿」的廣告片，由奧迪的中國合資廠一汽奧迪推出，內容是以5月21日的「小滿」節氣為發想，由劉德華道出「今日小滿，人生小滿就好」。由於拍攝手法唯美，21日推出後在網路上迅速竄紅，成為車友及網友討論話題。

不料，一名網名「北大滿哥」的中國抖音部落客當晚即公開表示，這部「人生小滿」廣告片的文案，涉嫌大部分抄襲他2021年發表的影片文案，諸如「有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿」及自創詩句，幾乎一字不漏。而中國網友比對後發現，兩者高達90%以上的文句相同。

「北大滿哥」的揭露立刻引起中國網路熱議，網友紛紛指責廣告製作商「片子唯美、手法粗糙」，連帶造成奧迪及劉德華的聲譽產生巨大損失。還有網友認為，創意抄襲似是中國廣告界、設計界的日常，這種陋習到了非整治不可的時候。

引發風波後，廣告製作商上思廣告公開坦承製作團隊「版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用」當事人文案內容，給劉德華、北大滿哥、一汽奧迪帶來「巨大的不便和困擾」並致歉；而一汽奧迪也隨即表態，針對此片因「監管不力、審核不嚴」給劉德華、北大滿哥等方造成的困擾致歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遭這部廣告文案波及的劉德華也發表聲明，指自己對原創是「百分百的尊重」。對廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及「對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾」，奧迪和廣告公司正認真處理中。

中共官媒人民網隨後對此發表評論，直指為「年度醜聞」，「像素級抄襲」。並指這種抄襲行為涉嫌違法，須承擔民事侵權責任，監管部門有責任介入，並要廣告商「該出來給個說法了，要交代來龍去脈」，且「不能甩鍋，不能狡辯」。（編輯：邱國強）1110522